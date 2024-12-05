https://ria.ru/20241205/putin-1987545488.html

Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК

Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК

Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, эти возможности необходимо... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:36

2024-12-05T15:36

2024-12-05T15:36

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, эти возможности необходимо закладывать уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. "Думаю, что в ближайшем будущем нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987544062.html

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экономика, россия, владимир путин