https://ria.ru/20241205/putin-1987545488.html
Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК
Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК
Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, эти возможности необходимо... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:36
2024-12-05T15:36
2024-12-05T15:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, эти возможности необходимо закладывать уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. "Думаю, что в ближайшем будущем нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987544062.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал решать вопросы диверсификации ОПК
Путин призвал решить вопросы диверсификации ОПК в ближайшем будущем