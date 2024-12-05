https://ria.ru/20241205/putin-1987544062.html

Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах

Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах

Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в таких операциях,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:31

2024-12-05T15:31

2024-12-05T15:31

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:113:3025:1815_1920x0_80_0_0_ec21b9e554f4b9158ce8b77ea3484993.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в таких операциях, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин