https://ria.ru/20241205/putin-1987544062.html
Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах
Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах
Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в таких операциях,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:31
2024-12-05T15:31
2024-12-05T15:31
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления национальной валюты в таких операциях, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обеспечить удобство и низкие издержки для использования рубля в международных расчетах для дальнейшего усиления роли национальной валюты в таких операциях. Главное, что это востребовано", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить низкие издержки для рубля в международных расчетах
Путин призвал обеспечить удобство использования рубля в международных расчетах