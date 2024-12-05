https://ria.ru/20241205/putin-1987543333.html

Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам

Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам

Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:29

2024-12-05T15:29

2024-12-05T15:42

россия

брикс

владимир путин

нацпроекты

экономика

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Из-за внешних ограничений и барьеров у бизнеса снижаются возможности использовать... западную логистическую, страховую, платежную инфраструктуру. Мы активно развиваемся здесь. Работаем над собственными решениями, в том числе с коллегами по БРИКС. Эти услуги и сервисы выстраиваются на современной технологической базе", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брикс, владимир путин, нацпроекты, экономика, технологии