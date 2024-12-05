https://ria.ru/20241205/putin-1987543333.html
Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам
Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам
Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:29
2024-12-05T15:29
2024-12-05T15:42
россия
брикс
владимир путин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия активно работает над собственными решениями в сфере платежных инструментов, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Из-за внешних ограничений и барьеров у бизнеса снижаются возможности использовать... западную логистическую, страховую, платежную инфраструктуру. Мы активно развиваемся здесь. Работаем над собственными решениями, в том числе с коллегами по БРИКС. Эти услуги и сервисы выстраиваются на современной технологической базе", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, владимир путин, нацпроекты, экономика, технологии
Россия, БРИКС, Владимир Путин, Нацпроекты, Экономика, Технологии
Путин рассказал о работе над решениями по платежным документам
Путин: РФ активно работает над собственными решениями по платежным документам