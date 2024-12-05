https://ria.ru/20241205/putin-1987537182.html

Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными

Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными - РИА Новости, 05.12.2024

Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными

Целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в РФ, сейчас так не во всех из них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:12

2024-12-05T15:12

2024-12-05T15:12

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в РФ, сейчас так не во всех из них, заявил президент РФ Владимир Путин."Целевые показатели нацпроектов должны быть объективны, основываться на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов. Надо признать, что такая ситуация просматривается далеко не по всем показателям", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, нацпроекты