https://ria.ru/20241205/putin-1987537182.html
Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными
Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными - РИА Новости, 05.12.2024
Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными
Целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в РФ, сейчас так не во всех из них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:12
2024-12-05T15:12
2024-12-05T15:12
россия
владимир путин
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987534045_678:846:2815:2048_1920x0_80_0_0_adcddf41c7550ce3891210659556974f.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в РФ, сейчас так не во всех из них, заявил президент РФ Владимир Путин."Целевые показатели нацпроектов должны быть объективны, основываться на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов. Надо признать, что такая ситуация просматривается далеко не по всем показателям", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987534045_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9f3d558cf13fb64d255b25992a06e35d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты
Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов должны быть объективными
Путин: цели нацпроектов должны основываться на реальном положении дел в России