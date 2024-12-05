https://ria.ru/20241205/putin-1987535964.html

Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин

Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин

Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:09

2024-12-05T15:09

2024-12-05T15:22

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим наращивать производственный потенциал России и тем самым развивать экономику предложения. Будем использовать такие меры поддержки бизнеса, которые способны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг именно в тех отраслях, где это больше всего необходимо", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987538884.html

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экономика, россия, владимир путин