https://ria.ru/20241205/putin-1987535964.html
Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин
Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин
Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:09
2024-12-05T15:09
2024-12-05T15:22
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим наращивать производственный потенциал России и тем самым развивать экономику предложения. Будем использовать такие меры поддержки бизнеса, которые способны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг именно в тех отраслях, где это больше всего необходимо", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987538884.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит развивать экономику предложения, заявил Путин
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны