https://ria.ru/20241205/putin-1987535689.html

Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов

Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов, а... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:08

2024-12-05T15:08

2024-12-05T15:15

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов, а также предложить корректировки в новые проекты."Прошу правительство вместе с регионами внимательно проанализировать каждое из проблемных направлений действующих нацпроектов, определить субъекты Федерации, где ситуация наиболее сложная, предложить необходимые решения и корректировки в будущих нацпроектах", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин также отметил, что при данной работе необходимо определить целевые показатели на перспективу, они должны быть не ниже уровня 2024 года.

https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html

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владимир путин, экономика, россия