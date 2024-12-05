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Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
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15:08 05.12.2024 (обновлено: 15:15 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987535689.html
Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов
Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов, а... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:08
2024-12-05T15:15
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов, а также предложить корректировки в новые проекты."Прошу правительство вместе с регионами внимательно проанализировать каждое из проблемных направлений действующих нацпроектов, определить субъекты Федерации, где ситуация наиболее сложная, предложить необходимые решения и корректировки в будущих нацпроектах", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин также отметил, что при данной работе необходимо определить целевые показатели на перспективу, они должны быть не ниже уровня 2024 года.
https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил проанализировать проблемные направления нацпроектов

Путин поручил правительству проанализировать проблемные направления нацпроектов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с регионами проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов, а также предложить корректировки в новые проекты.
"Прошу правительство вместе с регионами внимательно проанализировать каждое из проблемных направлений действующих нацпроектов, определить субъекты Федерации, где ситуация наиболее сложная, предложить необходимые решения и корректировки в будущих нацпроектах", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин также отметил, что при данной работе необходимо определить целевые показатели на перспективу, они должны быть не ниже уровня 2024 года.
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