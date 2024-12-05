https://ria.ru/20241205/putin-1987531343.html
Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам
Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам
Нельзя допускать, чтобы в начале года практическая работа по нацпроектам могла забуксовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:00
2024-12-05T15:00
2024-12-05T15:05
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы в начале года практическая работа по нацпроектам могла забуксовать, заявил президент России Владимир Путин."Мне кажется, что всё-таки возникает риск, что практическая работа по нацпроектам в начале года может забуксовать. Нельзя этого допускать, коллеги", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987534377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам
Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам в следующем году