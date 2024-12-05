https://ria.ru/20241205/putin-1987531343.html

Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам

Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал не допускать торможения работы по нацпроектам

Нельзя допускать, чтобы в начале года практическая работа по нацпроектам могла забуксовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:00

2024-12-05T15:00

2024-12-05T15:05

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы в начале года практическая работа по нацпроектам могла забуксовать, заявил президент России Владимир Путин."Мне кажется, что всё-таки возникает риск, что практическая работа по нацпроектам в начале года может забуксовать. Нельзя этого допускать, коллеги", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987534377.html

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владимир путин, россия, общество