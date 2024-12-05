https://ria.ru/20241205/putin-1987526089.html

Путин оценил развитие дорожной сети в России

Путин оценил развитие дорожной сети в России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин оценил развитие дорожной сети в России

За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:48

2024-12-05T14:48

2024-12-05T14:58

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин напомнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.

https://ria.ru/20241205/putin-1987529661.html

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россия, владимир путин