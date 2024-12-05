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Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024
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Союзное государство
 
11:06 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987476824.html
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии
На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:06
2024-12-05T11:06
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии

Путин и Лукашенко 6 декабря обсудят вопросы рынка электроэнергии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
"Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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