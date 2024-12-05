https://ria.ru/20241205/putin-1987476824.html

Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии

Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024

Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии

На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:06

2024-12-05T11:06

2024-12-05T11:06

союзное государство

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdc54df698d082ccd3b42591624980e.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/mid-1978953779.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко