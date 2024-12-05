https://ria.ru/20241205/putin-1987476824.html
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2024
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии
На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:06
2024-12-05T11:06
2024-12-05T11:06
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/mid-1978953779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят вопросы рынка электроэнергии
Путин и Лукашенко 6 декабря обсудят вопросы рынка электроэнергии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 6 декабря планируется принять целый ряд решений, в том числе по вопросам рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 6 декабря в Минске
состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
"Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия. Планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи", - говорится в сообщении.