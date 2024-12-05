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Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства - РИА Новости, 05.12.2024
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11:01 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987475537.html
Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства
Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства - РИА Новости, 05.12.2024
Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства
Особое внимание на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:01
2024-12-05T11:01
россия
минск
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Особое внимание на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства состоится в Минске 6 декабря, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
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россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства

Путин и Лукашенко обсудят в Минске укрепление общего оборонного пространства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко
Президент России Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Особое внимание на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства состоится в Минске 6 декабря, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
"Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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РоссияМинскБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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