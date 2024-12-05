https://ria.ru/20241205/putin-1987475537.html

Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства

Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства - РИА Новости, 05.12.2024

Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства

Особое внимание на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:01

2024-12-05T11:01

2024-12-05T11:01

россия

минск

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Особое внимание на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства состоится в Минске 6 декабря, оно приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/bezopasnost-1987218324.html

россия

минск

белоруссия

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россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко