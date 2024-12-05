https://ria.ru/20241205/psb-1987475882.html

ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов

ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов - РИА Новости, 05.12.2024

ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин по итогам рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:03

2024-12-05T11:03

2024-12-05T11:03

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

москва

петр фрадков

дмитрий демешин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987475290_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c800d78d86d228107f0d7eb5701f82fe.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин по итогам рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка. В частности, соглашение предусматривает участие банка в возведении пятизвездочного гостиничного комплекса в региональной столице и строительстве отдельного района планируемого финансово-делового центра "Хабаровск-Сити". "<…> Новые инфраструктурные объекты, которые будут построены в крае при поддержке ПСБ, послужат экономическому росту региона, повысят его туристическую и инвестиционную привлекательность, станут неотъемлемой частью облика города и дополнят архитектурный пейзаж современного Хабаровска. Кроме того, это создаст здесь дополнительные рабочие места для его жителей", – отметил после подписания Фрадков, его слова приводит пресс-служба. По словам губернатора Демешина комплексный мастер-план города Хабаровска, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. "Во взаимодействии с такими партнерами, как ПСБ, мы сможем реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь наших долгосрочных замыслов", – цитирует пресс-служба краевого правительства Демешина.

https://ria.ru/20241126/kultura-1985701832.html

https://ria.ru/20241205/habarovsk-1987443548.html

хабаровск

хабаровский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, хабаровский край, москва, петр фрадков, дмитрий демешин, владимир путин