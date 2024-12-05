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ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов - РИА Новости, 05.12.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:03 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/psb-1987475882.html
ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов
ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов - РИА Новости, 05.12.2024
ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин по итогам рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:03
2024-12-05T11:03
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петр фрадков
дмитрий демешин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин по итогам рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка. В частности, соглашение предусматривает участие банка в возведении пятизвездочного гостиничного комплекса в региональной столице и строительстве отдельного района планируемого финансово-делового центра "Хабаровск-Сити". "&lt;…&gt; Новые инфраструктурные объекты, которые будут построены в крае при поддержке ПСБ, послужат экономическому росту региона, повысят его туристическую и инвестиционную привлекательность, станут неотъемлемой частью облика города и дополнят архитектурный пейзаж современного Хабаровска. Кроме того, это создаст здесь дополнительные рабочие места для его жителей", – отметил после подписания Фрадков, его слова приводит пресс-служба. По словам губернатора Демешина комплексный мастер-план города Хабаровска, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. "Во взаимодействии с такими партнерами, как ПСБ, мы сможем реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь наших долгосрочных замыслов", – цитирует пресс-служба краевого правительства Демешина.
https://ria.ru/20241126/kultura-1985701832.html
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хабаровск, хабаровский край, москва, петр фрадков, дмитрий демешин, владимир путин
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Москва, Петр Фрадков, Дмитрий Демешин, Владимир Путин
ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов

ПСБ и Хабаровский край договорились построить гостиницу и район делового центра

© Фото : пресс-служба ПСБМасштабные инфраструктурные проекты реализуют в Хабаровском крае
Масштабные инфраструктурные проекты реализуют в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Масштабные инфраструктурные проекты реализуют в Хабаровском крае
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин по итогам рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.
В частности, соглашение предусматривает участие банка в возведении пятизвездочного гостиничного комплекса в региональной столице и строительстве отдельного района планируемого финансово-делового центра "Хабаровск-Сити".
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"<…> Новые инфраструктурные объекты, которые будут построены в крае при поддержке ПСБ, послужат экономическому росту региона, повысят его туристическую и инвестиционную привлекательность, станут неотъемлемой частью облика города и дополнят архитектурный пейзаж современного Хабаровска. Кроме того, это создаст здесь дополнительные рабочие места для его жителей", – отметил после подписания Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
По словам губернатора Демешина комплексный мастер-план города Хабаровска, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. "Во взаимодействии с такими партнерами, как ПСБ, мы сможем реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь наших долгосрочных замыслов", – цитирует пресс-служба краевого правительства Демешина.
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Хабаровский крайХабаровскХабаровский крайМоскваПетр ФрадковДмитрий ДемешинВладимир Путин
 
 
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