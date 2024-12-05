ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов
ПСБ и Хабаровский край договорились построить гостиницу и район делового центра
© Фото : пресс-служба ПСБМасштабные инфраструктурные проекты реализуют в Хабаровском крае
© Фото : пресс-служба ПСБ
Масштабные инфраструктурные проекты реализуют в Хабаровском крае
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин по итогам рабочей встречи в Москве подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.
В частности, соглашение предусматривает участие банка в возведении пятизвездочного гостиничного комплекса в региональной столице и строительстве отдельного района планируемого финансово-делового центра "Хабаровск-Сити".
"<…> Новые инфраструктурные объекты, которые будут построены в крае при поддержке ПСБ, послужат экономическому росту региона, повысят его туристическую и инвестиционную привлекательность, станут неотъемлемой частью облика города и дополнят архитектурный пейзаж современного Хабаровска. Кроме того, это создаст здесь дополнительные рабочие места для его жителей", – отметил после подписания Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
По словам губернатора Демешина комплексный мастер-план города Хабаровска, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. "Во взаимодействии с такими партнерами, как ПСБ, мы сможем реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь наших долгосрочных замыслов", – цитирует пресс-служба краевого правительства Демешина.