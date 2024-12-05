https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html

Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск - РИА Новости, 05.12.2024

Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:47

2024-12-05T14:47

2024-12-05T15:55

специальная военная операция на украине

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курская область

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт "а" части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным ГВСУ СК РФ, в ведении которого находится уголовное дело, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области."Указанные лица применили 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241205/svo-1987497636.html

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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), украина