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Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 05.12.2024 (обновлено: 15:55 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html
Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск
Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск - РИА Новости, 05.12.2024
Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск
Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:47
2024-12-05T15:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт "а" части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным ГВСУ СК РФ, в ведении которого находится уголовное дело, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области."Указанные лица применили 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241205/svo-1987497636.html
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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

Полковника Розлача, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

© Кадр видео из соцсетейПавло Розлач
Павло Розлач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Павло Розлач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт "а" части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным ГВСУ СК РФ, в ведении которого находится уголовное дело, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области.
"Указанные лица применили 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек", - подчеркивается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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