https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html

Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей

Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей - РИА Новости, 05.12.2024

Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей

Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:45

2024-12-05T04:45

2024-12-05T04:45

специальная военная операция на украине

суджа

себеж

вооруженные силы рф

курская область

псковская область

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат одного из бойцов Александр Орехов.По его словам, связи с братом Юрием и его сослуживцем Юрием Милютиным не было с августа. Лишь в конце ноября родные узнали об их гибели в курском приграничье."Оба бойца погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни <...> Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе", — отметили знакомые бойцов.Похороны пограничников состоялись второго декабря в Себеже, откуда они родом. У обоих остались маленькие дети.

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html

суджа

себеж

курская область

псковская область

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суджа, себеж, вооруженные силы рф, курская область, псковская область