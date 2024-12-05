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Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/pogranichniki-1987440749.html
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей - РИА Новости, 05.12.2024
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей
Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:45
2024-12-05T04:45
специальная военная операция на украине
суджа
себеж
вооруженные силы рф
курская область
псковская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат одного из бойцов Александр Орехов.По его словам, связи с братом Юрием и его сослуживцем Юрием Милютиным не было с августа. Лишь в конце ноября родные узнали об их гибели в курском приграничье."Оба бойца погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни &lt;...&gt; Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе", — отметили знакомые бойцов.Похороны пограничников состоялись второго декабря в Себеже, откуда они родом. У обоих остались маленькие дети.
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html
суджа
себеж
курская область
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суджа, себеж, вооруженные силы рф, курская область, псковская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Себеж, Вооруженные силы РФ, Курская область, Псковская область
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей

Друзья-пограничники ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат одного из бойцов Александр Орехов.
По его словам, связи с братом Юрием и его сослуживцем Юрием Милютиным не было с августа. Лишь в конце ноября родные узнали об их гибели в курском приграничье.
"Оба бойца погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни <...> Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе", — отметили знакомые бойцов.
Похороны пограничников состоялись второго декабря в Себеже, откуда они родом. У обоих остались маленькие дети.
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