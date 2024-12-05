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Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей - РИА Новости, 05.12.2024
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей
Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:45
2024-12-05T04:45
2024-12-05T04:45
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суджа
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курская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Двое друзей-пограничников из Псковской области сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. Об этой истории рассказал RT брат одного из бойцов Александр Орехов.По его словам, связи с братом Юрием и его сослуживцем Юрием Милютиным не было с августа. Лишь в конце ноября родные узнали об их гибели в курском приграничье."Оба бойца погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни <...> Всегда думали не только о себе, но прежде всего о других. Всегда держались и служили вместе", — отметили знакомые бойцов.Похороны пограничников состоялись второго декабря в Себеже, откуда они родом. У обоих остались маленькие дети.
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html
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суджа, себеж, вооруженные силы рф, курская область, псковская область
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Себеж, Вооруженные силы РФ, Курская область, Псковская область
Двое пограничников ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей
Друзья-пограничники ценой жизни сдержали прорыв ВСУ под Суджей