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Новорожденных начали выписывать в новогодних костюмах в Подмосковье
Новорожденных начали выписывать в новогодних костюмах в Подмосковье - РИА Новости, 05.12.2024
Новорожденных начали выписывать в новогодних костюмах в Подмосковье
Новорожденных начали выписывать из перинатальных центров Подмосковья в новогодних костюмах "декабрят", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:08
2024-12-05T12:08
2024-12-05T12:08
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новорожденных начали выписывать из перинатальных центров Подмосковья в новогодних костюмах "декабрят", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве отметили, что в акции принимают участие Наро-Фоминский, Щелковский, Видновский, Московский областной и Коломенский перинатальные центры, а также Московский областной центр охраны материнства и детства. "Такая трогательная акция проходит в перинатальных центрах региона уже в 4-й раз. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке. Врачи называют таких новорожденных "декабрятами" - самый ценный подарок на Новый год и на всю жизнь", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Более подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Московской области работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Всем семьям региона при рождении детей доступен комплекс мер государственной поддержки в рамках национального проекта "Демография".
https://ria.ru/20241204/dtp-1987394101.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Новорожденных начали выписывать в новогодних костюмах в Подмосковье
Минздрав МО: в Подмосковье начали выписывать новорожденных в костюмах декабрят
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новорожденных начали выписывать из перинатальных центров Подмосковья в новогодних костюмах "декабрят", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве отметили, что в акции принимают участие Наро-Фоминский, Щелковский, Видновский, Московский областной и Коломенский перинатальные центры, а также Московский областной центр охраны материнства и детства.
"Такая трогательная акция проходит в перинатальных центрах региона уже в 4-й раз. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке. Врачи называют таких новорожденных "декабрятами" - самый ценный подарок на Новый год и на всю жизнь", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Более подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Московской области работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье".
Всем семьям региона при рождении детей доступен комплекс мер государственной поддержки в рамках национального проекта "Демография".