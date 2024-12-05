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Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР

Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР - РИА Новости, 05.12.2024

Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР

Активисты фонда "Благодетельница Людмила" в кубанском Армавире отправили 300 килограммов новогодних подарков для детей в город Свердловск Луганской Народной... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:47

2024-12-05T22:47

2024-12-05T22:47

надежные люди

свердловск

армавир

луганская народная республика

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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Активисты фонда "Благодетельница Людмила" в кубанском Армавире отправили 300 килограммов новогодних подарков для детей в город Свердловск Луганской Народной Республики, при этом сама руководительница организации имеет 14 приемных детей и родного сына - бойца СВО, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Армавира. "Рюкзачки с новогодними подарками, карнавальные костюмы, игрушки, кондитерские изделия, книги, канцелярские товары и многое другое привезли в "Семейный центр" города Свердловска. Общий вес гуманитарного груза составил более 300 килограммов", - говорится в сообщении. Руководитель доставившего гуманитарный груз армавирского фонда Наталья Мазуркевич является приёмной матерью 14 детей. В 2024 году женщина оформила опекунство над 15-летней девочкой из "Семейного центра" луганского Свердловска. Родной сын Натальи является участником спецоперации и сейчас находится на реабилитации после ранения, уточнили в МЦУ.

https://ria.ru/20241203/svo-1987065034.html

свердловск

армавир

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

свердловск, армавир, луганская народная республика