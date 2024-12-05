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Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР
Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР - РИА Новости, 05.12.2024
Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР
Активисты фонда "Благодетельница Людмила" в кубанском Армавире отправили 300 килограммов новогодних подарков для детей в город Свердловск Луганской Народной... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:47
2024-12-05T22:47
2024-12-05T22:47
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свердловск
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Активисты фонда "Благодетельница Людмила" в кубанском Армавире отправили 300 килограммов новогодних подарков для детей в город Свердловск Луганской Народной Республики, при этом сама руководительница организации имеет 14 приемных детей и родного сына - бойца СВО, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Армавира. "Рюкзачки с новогодними подарками, карнавальные костюмы, игрушки, кондитерские изделия, книги, канцелярские товары и многое другое привезли в "Семейный центр" города Свердловска. Общий вес гуманитарного груза составил более 300 килограммов", - говорится в сообщении. Руководитель доставившего гуманитарный груз армавирского фонда Наталья Мазуркевич является приёмной матерью 14 детей. В 2024 году женщина оформила опекунство над 15-летней девочкой из "Семейного центра" луганского Свердловска. Родной сын Натальи является участником спецоперации и сейчас находится на реабилитации после ранения, уточнили в МЦУ.
https://ria.ru/20241203/svo-1987065034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловск, армавир, луганская народная республика
Надежные люди, Свердловск, Армавир, Луганская Народная Республика
Кубанский фонд "Благодетельница Людмила" передал подарки детям в ЛНР
Фонд на Кубани, возглавляемый матерью 15 детей, передал новогодние подарки в ЛНР