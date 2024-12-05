https://ria.ru/20241205/patriarkh-1987575996.html
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым - РИА Новости, 05.12.2024
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым
Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:19
2024-12-05T17:19
2024-12-05T17:19
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение по случаю Дня добровольца опубликовано в четверг на сайте РПЦ. День добровольца отмечается 5 декабря в России. Праздник утвержден 27 ноября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Как рассказал в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, около 30% граждан России занимаются добровольческой деятельностью. "Бескорыстное доброделание особенно важно ныне, когда наша страна проходит через судьбоносные испытания. Видя сегодня добровольцев, отправляющихся на защиту Отечества, сестер милосердия, труждающихся в госпиталях, простых граждан, которые собирают гуманитарную помощь и доставляют ее нуждающимся, специалистов, оказывающих разнообразную поддержку беженцам, я радуюсь тому, что вокруг нас столько неравнодушных людей, способных являть примеры мужества и героизма, отзывчивости и самоотверженности, солидарности и ответственности", - написал патриарх Кирилл. Он заметил, что в слове "доброволец" соединены понятия добро и воля. "Совершая добрые дела по своей воле, сопрягая ее с волей Божией благой и совершенной, человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия. <…> Поздравляя всех причастных к нынешнему празднику, хотел бы выразить признательность за труды и усердие, пожелать крепости сил и помощи Божией в дальнейшем служении на пользу страны и ближних. Благословение Господне да пребывает со всеми вами", - заключил глава Русской церкви.
https://ria.ru/20241129/obschestvo-1986401440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым
Глава РПЦ: человек способен обрести счастье, совершая добрые дела по своей воле
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение по случаю Дня добровольца опубликовано в четверг на сайте РПЦ.
День добровольца отмечается 5 декабря в России
. Праздник утвержден 27 ноября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина
. Как рассказал в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, около 30% граждан России занимаются добровольческой деятельностью.
"Бескорыстное доброделание особенно важно ныне, когда наша страна проходит через судьбоносные испытания. Видя сегодня добровольцев, отправляющихся на защиту Отечества, сестер милосердия, труждающихся в госпиталях, простых граждан, которые собирают гуманитарную помощь и доставляют ее нуждающимся, специалистов, оказывающих разнообразную поддержку беженцам, я радуюсь тому, что вокруг нас столько неравнодушных людей, способных являть примеры мужества и героизма, отзывчивости и самоотверженности, солидарности и ответственности", - написал патриарх Кирилл.
Он заметил, что в слове "доброволец" соединены понятия добро и воля. "Совершая добрые дела по своей воле, сопрягая ее с волей Божией благой и совершенной, человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия. <…> Поздравляя всех причастных к нынешнему празднику, хотел бы выразить признательность за труды и усердие, пожелать крепости сил и помощи Божией в дальнейшем служении на пользу страны и ближних. Благословение Господне да пребывает со всеми вами", - заключил глава Русской церкви.