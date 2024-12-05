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Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым - РИА Новости, 05.12.2024
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Религия
 
17:19 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/patriarkh-1987575996.html
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым - РИА Новости, 05.12.2024
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым
Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:19
2024-12-05T17:19
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение по случаю Дня добровольца опубликовано в четверг на сайте РПЦ. День добровольца отмечается 5 декабря в России. Праздник утвержден 27 ноября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Как рассказал в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, около 30% граждан России занимаются добровольческой деятельностью. "Бескорыстное доброделание особенно важно ныне, когда наша страна проходит через судьбоносные испытания. Видя сегодня добровольцев, отправляющихся на защиту Отечества, сестер милосердия, труждающихся в госпиталях, простых граждан, которые собирают гуманитарную помощь и доставляют ее нуждающимся, специалистов, оказывающих разнообразную поддержку беженцам, я радуюсь тому, что вокруг нас столько неравнодушных людей, способных являть примеры мужества и героизма, отзывчивости и самоотверженности, солидарности и ответственности", - написал патриарх Кирилл. Он заметил, что в слове "доброволец" соединены понятия добро и воля. "Совершая добрые дела по своей воле, сопрягая ее с волей Божией благой и совершенной, человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия. &lt;…&gt; Поздравляя всех причастных к нынешнему празднику, хотел бы выразить признательность за труды и усердие, пожелать крепости сил и помощи Божией в дальнейшем служении на пользу страны и ближних. Благословение Господне да пребывает со всеми вами", - заключил глава Русской церкви.
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым

Глава РПЦ: человек способен обрести счастье, совершая добрые дела по своей воле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение по случаю Дня добровольца опубликовано в четверг на сайте РПЦ.
День добровольца отмечается 5 декабря в России. Праздник утвержден 27 ноября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Как рассказал в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, около 30% граждан России занимаются добровольческой деятельностью.
"Бескорыстное доброделание особенно важно ныне, когда наша страна проходит через судьбоносные испытания. Видя сегодня добровольцев, отправляющихся на защиту Отечества, сестер милосердия, труждающихся в госпиталях, простых граждан, которые собирают гуманитарную помощь и доставляют ее нуждающимся, специалистов, оказывающих разнообразную поддержку беженцам, я радуюсь тому, что вокруг нас столько неравнодушных людей, способных являть примеры мужества и героизма, отзывчивости и самоотверженности, солидарности и ответственности", - написал патриарх Кирилл.
Он заметил, что в слове "доброволец" соединены понятия добро и воля. "Совершая добрые дела по своей воле, сопрягая ее с волей Божией благой и совершенной, человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия. <…> Поздравляя всех причастных к нынешнему празднику, хотел бы выразить признательность за труды и усердие, пожелать крепости сил и помощи Божией в дальнейшем служении на пользу страны и ближних. Благословение Господне да пребывает со всеми вами", - заключил глава Русской церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора в Храме Христа Спасителя в Москве. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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