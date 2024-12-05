https://ria.ru/20241205/patriarkh-1987575996.html

Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым

Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым - РИА Новости, 05.12.2024

Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым

Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:19

2024-12-05T17:19

2024-12-05T17:19

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия, когда совершает добрые дела по своей воле, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его обращение по случаю Дня добровольца опубликовано в четверг на сайте РПЦ. День добровольца отмечается 5 декабря в России. Праздник утвержден 27 ноября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Как рассказал в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, около 30% граждан России занимаются добровольческой деятельностью. "Бескорыстное доброделание особенно важно ныне, когда наша страна проходит через судьбоносные испытания. Видя сегодня добровольцев, отправляющихся на защиту Отечества, сестер милосердия, труждающихся в госпиталях, простых граждан, которые собирают гуманитарную помощь и доставляют ее нуждающимся, специалистов, оказывающих разнообразную поддержку беженцам, я радуюсь тому, что вокруг нас столько неравнодушных людей, способных являть примеры мужества и героизма, отзывчивости и самоотверженности, солидарности и ответственности", - написал патриарх Кирилл. Он заметил, что в слове "доброволец" соединены понятия добро и воля. "Совершая добрые дела по своей воле, сопрягая ее с волей Божией благой и совершенной, человек способен обрести счастье, а общество — достичь благоденствия. <…> Поздравляя всех причастных к нынешнему празднику, хотел бы выразить признательность за труды и усердие, пожелать крепости сил и помощи Божией в дальнейшем служении на пользу страны и ближних. Благословение Господне да пребывает со всеми вами", - заключил глава Русской церкви.

https://ria.ru/20241129/obschestvo-1986401440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, религия