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Денис Паслер рассказал о трудоустройстве участников СВО

Денис Паслер рассказал о трудоустройстве участников СВО - РИА Новости, 05.12.2024

Денис Паслер рассказал о трудоустройстве участников СВО

В ходе прямой линии губернатор Оренбургской области Денис Паслер ответил на вопросы оренбуржцев, связанные с трудоустройством участников специальной военной... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:01

2024-12-05T20:01

2024-12-05T20:01

оренбургская область

общество

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ходе прямой линии губернатор Оренбургской области Денис Паслер ответил на вопросы оренбуржцев, связанные с трудоустройством участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2024 году на прямую линию с губернатором поступило около 3 тысяч вопросов. В числе наиболее популярных тем – вопросы благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки, образования, ЖКХ, общественного транспорта. По словам главы региона, сотрудники центров занятости населения в проактивном режиме информируют участников специальной военной операции и членов их семей о ситуации на рынке труда. Им предоставляются сведения о востребованных профессиях и наличии вакантных рабочих мест, порядке и условиях получения государственных услуг. С начала СВО в службу занятости обратились 338 участников и членов их семей. Трудоустроено около 150 человек: организовали собственное дело или получили новые профессии. За каждым обратившимся закрепляется карьерный консультант центра занятости, который сопровождает с момента обращения в службу до трудоустройства. В рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" участники СВО и члены семей, погибших в ходе специальной военной операции, могут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. На сегодняшний день в региональной службе занятости более 21,5 тысячи вакансий. Кроме того, жители региона могут рассчитывать на государственную поддержку. Одним из примеров Паслер назвал грант "Агростартап", который подходит для тех, кто хочет открыть крестьянское (фермерское) хозяйство. Сумма гранта зависит от вида деятельности и может достигать 4 миллионов рублей. Грант выдается на конкурсной основе. Ежегодно в бюджете на эти цели выделяется порядка 150 миллионов рублей. Губернатор уточнил, что ежегодная прямая линия доказала, что этот формат по-прежнему очень востребован. "Спасибо всем за актуальные и конструктивные сообщения, видеовопросы и звонки", - написал он в своем телеграм-канале.

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, оренбургская область, денис паслер