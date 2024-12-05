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Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств - РИА Новости, 05.12.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:40 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/pasler-1987596298.html
Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств
Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств - РИА Новости, 05.12.2024
Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств
На территории Оренбургской области будет продолжаться благоустройство общественных пространств, в том числе выбранных жителями городов и районов, сообщил во... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:40
2024-12-05T18:40
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
орск
денис паслер
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На территории Оренбургской области будет продолжаться благоустройство общественных пространств, в том числе выбранных жителями городов и районов, сообщил во время ежегодной прямой линии губернатор Денис Паслер. В 2024 году на прямую линию с губернатором поступило около 3 тысяч вопросов. В числе наиболее популярных тем – вопросы благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки, образования, ЖКХ, общественного транспорта. "Требования к главному городу области должны быть выше, он должен быт лучше по всем параметрам, чем другие", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера. Он добавил, что набережная в Оренбурге начнет работать полноценно летом 2025 года, когда завершатся работы по восстановлению после паводка. "В 2025 году мы реализуем 18 проектов благоустройства по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 16 территориях региона, за которые жители проголосовали в этом году, а также четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Орске, Новотроицке, Медногорске, Кувандыке. Городу Оренбургу в 2025 году направим 835 миллионов рублей на завершение реконструкции пешеходной части улицы Советской и верхней части набережной реки Урал", – сказал губернатор в ходе прямой линии.
https://ria.ru/20241203/pamyat-1987182042.html
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оренбург, оренбургская область, орск, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Оренбургская область, Орск, Денис Паслер
Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств

Послер: в Оренбуржье продолжат благоустраивать общественные пространства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На территории Оренбургской области будет продолжаться благоустройство общественных пространств, в том числе выбранных жителями городов и районов, сообщил во время ежегодной прямой линии губернатор Денис Паслер.
В 2024 году на прямую линию с губернатором поступило около 3 тысяч вопросов. В числе наиболее популярных тем – вопросы благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки, образования, ЖКХ, общественного транспорта.
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"Требования к главному городу области должны быть выше, он должен быт лучше по всем параметрам, чем другие", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера.
Он добавил, что набережная в Оренбурге начнет работать полноценно летом 2025 года, когда завершатся работы по восстановлению после паводка.
"В 2025 году мы реализуем 18 проектов благоустройства по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 16 территориях региона, за которые жители проголосовали в этом году, а также четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Орске, Новотроицке, Медногорске, Кувандыке. Городу Оренбургу в 2025 году направим 835 миллионов рублей на завершение реконструкции пешеходной части улицы Советской и верхней части набережной реки Урал", – сказал губернатор в ходе прямой линии.
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