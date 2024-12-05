https://ria.ru/20241205/pasler-1987596298.html

Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств

Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств - РИА Новости, 05.12.2024

Паслер: в Оренбуржье продолжится благоустройство общественных пространств

На территории Оренбургской области будет продолжаться благоустройство общественных пространств, в том числе выбранных жителями городов и районов, сообщил во... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:40

2024-12-05T18:40

2024-12-05T18:40

оренбургская область

оренбург

оренбургская область

орск

денис паслер

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На территории Оренбургской области будет продолжаться благоустройство общественных пространств, в том числе выбранных жителями городов и районов, сообщил во время ежегодной прямой линии губернатор Денис Паслер. В 2024 году на прямую линию с губернатором поступило около 3 тысяч вопросов. В числе наиболее популярных тем – вопросы благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки, образования, ЖКХ, общественного транспорта. "Требования к главному городу области должны быть выше, он должен быт лучше по всем параметрам, чем другие", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера. Он добавил, что набережная в Оренбурге начнет работать полноценно летом 2025 года, когда завершатся работы по восстановлению после паводка. "В 2025 году мы реализуем 18 проектов благоустройства по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 16 территориях региона, за которые жители проголосовали в этом году, а также четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Орске, Новотроицке, Медногорске, Кувандыке. Городу Оренбургу в 2025 году направим 835 миллионов рублей на завершение реконструкции пешеходной части улицы Советской и верхней части набережной реки Урал", – сказал губернатор в ходе прямой линии.

https://ria.ru/20241203/pamyat-1987182042.html

https://ria.ru/20241129/pasler-1986433116.html

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оренбург, оренбургская область, орск, денис паслер