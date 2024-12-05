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В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения
В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 05.12.2024
В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения
Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:37
2024-12-05T08:37
2024-12-05T08:37
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5 декабря, восстановительные работы начнутся при улучшении оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. "Ночью прошли аварийные отключения 13 населенных пунктов Грайворонского округа и 6 Краснояружского района. Как только позволит оперативная обстановка, аварийные бригады выйдут на восстановление", – сказал губернатор. Гладков подчеркнул, что работу по восстановлению необходимо выполнить как можно быстрее. Он добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.
https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436589.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения
Гладков сообщил об аварийных отключениях электроснабжения в Белгородской области