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В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 05.12.2024
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08:37 05.12.2024
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В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения
В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 05.12.2024
В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения
Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:37
2024-12-05T08:37
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5 декабря, восстановительные работы начнутся при улучшении оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. "Ночью прошли аварийные отключения 13 населенных пунктов Грайворонского округа и 6 Краснояружского района. Как только позволит оперативная обстановка, аварийные бригады выйдут на восстановление", – сказал губернатор. Гладков подчеркнул, что работу по восстановлению необходимо выполнить как можно быстрее. Он добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения

Гладков сообщил об аварийных отключениях электроснабжения в Белгородской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5 декабря, восстановительные работы начнутся при улучшении оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
"Ночью прошли аварийные отключения 13 населенных пунктов Грайворонского округа и 6 Краснояружского района. Как только позволит оперативная обстановка, аварийные бригады выйдут на восстановление", – сказал губернатор.
Гладков подчеркнул, что работу по восстановлению необходимо выполнить как можно быстрее. Он добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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