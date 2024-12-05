https://ria.ru/20241205/otkljuchenie-1987453023.html

В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения

В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 05.12.2024

В Белгородской области произошли аварийные отключения электроснабжения

Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:37

2024-12-05T08:37

2024-12-05T08:37

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Аварийное отключение электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского округа и шести населенных пунктах Краснояружского района произошло в ночь на 5 декабря, восстановительные работы начнутся при улучшении оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. "Ночью прошли аварийные отключения 13 населенных пунктов Грайворонского округа и 6 Краснояружского района. Как только позволит оперативная обстановка, аварийные бригады выйдут на восстановление", – сказал губернатор. Гладков подчеркнул, что работу по восстановлению необходимо выполнить как можно быстрее. Он добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436589.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков