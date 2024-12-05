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Власти Сургутского района Югры модернизировали систему освещения - РИА Новости, 05.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:04 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/osveschenie-1987586274.html
Власти Сургутского района Югры модернизировали систему освещения
Власти Сургутского района Югры модернизировали систему освещения - РИА Новости, 05.12.2024
Власти Сургутского района Югры модернизировали систему освещения
Более 52 миллионов рублей направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на модернизацию систем электроосвещения и энергоснабжения,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:04
2024-12-05T18:04
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Более 52 миллионов рублей направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на модернизацию систем электроосвещения и энергоснабжения, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В общей сложности энергетики протянули свыше 3,2 километра линий электропередачи, установили 87 светодиодных светильников. Стоимость работ составила более 4,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что еще свыше 48 миллионов рублей было направлено на реконструкцию подстанции в поселке городского типа Белый Яр, которая обеспечивает электроэнергией котельные, тепловые пункты, две школы, поликлинику, УВД, спортивный комплекс и больше сотни многоквартирных домов. Помимо этого, по словам Трубецкого, в текущем году возвели трансформаторную подстанцию в пгт Барсово для подключения строящихся домов, а также заменили участки воздушной линии электропередачи в поселке Солнечный и деревне Лямина.
https://ria.ru/20241205/yugra-1987483889.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Власти Сургутского района Югры модернизировали систему освещения

Власти Сургутского района Югры сообщили о модернизации систем электроосвещения

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Более 52 миллионов рублей направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на модернизацию систем электроосвещения и энергоснабжения, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В общей сложности энергетики протянули свыше 3,2 километра линий электропередачи, установили 87 светодиодных светильников. Стоимость работ составила более 4,9 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что еще свыше 48 миллионов рублей было направлено на реконструкцию подстанции в поселке городского типа Белый Яр, которая обеспечивает электроэнергией котельные, тепловые пункты, две школы, поликлинику, УВД, спортивный комплекс и больше сотни многоквартирных домов.
Помимо этого, по словам Трубецкого, в текущем году возвели трансформаторную подстанцию в пгт Барсово для подключения строящихся домов, а также заменили участки воздушной линии электропередачи в поселке Солнечный и деревне Лямина.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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