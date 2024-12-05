https://ria.ru/20241205/opasnost-1987443213.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.12.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Белгородской области, она продлилась около полутора часов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:28

2024-12-05T05:28

2024-12-05T05:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгородской области, она продлилась около полутора часов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Опасность ракетного удара объявили ночью в четверг в 3.48 мск, а отменили в 5.14 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240523/belgorod-1947796979.html

белгородская область

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Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков