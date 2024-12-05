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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:28 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/opasnost-1987443213.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.12.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгородской области, она продлилась около полутора часов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:28
2024-12-05T05:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгородской области, она продлилась около полутора часов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Опасность ракетного удара объявили ночью в четверг в 3.48 мск, а отменили в 5.14 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240523/belgorod-1947796979.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгородской области, она продлилась около полутора часов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Опасность ракетного удара объявили ночью в четверг в 3.48 мск, а отменили в 5.14 мск.
"Отбой ракетной опасности", - написал глава региона.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
23 мая, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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