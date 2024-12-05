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Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом - РИА Новости, 05.12.2024
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Калужская область
 
13:08 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/novoseltsev-1987503407.html
Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом
Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом - РИА Новости, 05.12.2024
Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом
Председатель Калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев поблагодарил финансовый блок и депутатов за качественную работу над областным бюджетом 2025 года,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:08
2024-12-05T13:08
калужская область
калужская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель Калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев поблагодарил финансовый блок и депутатов за качественную работу над областным бюджетом 2025 года, сообщает пресс-служба регионального парламента. В четверг на заседании сессии во втором и третьем чтениях депутаты приняли закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов. Доходы региональной казны на 2025 год были утверждены в размере 95 миллиардов 167 миллионов рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 миллиардов 328 миллионов рублей. "Благодарю правительство области и лично губернатора Владислава Валерьевича Шапшу, министерство финансов и лично Валентину Ивановну Авдееву, Контрольно-счетную палату, комитет по бюджету, финансам и налогам за большую проделанную работу и высокое качество подготовленного документа. Спасибо всем министерствам, участвующим в подготовке прогноза социально-экономического развития области, и депутатам Законодательного Собрания – за конструктивное рассмотрение проекта бюджета!" - цитирует пресс-служба Новосельцева. Он добавил, что впереди предстоит работа по его исполнению. При этом все социальные выплаты сохранены в полном объеме, а также увеличена сумма средств на приобретение льготных лекарств. Новосельцев также отметил, что в поправках к проекту закона были учтены предложения по увеличению финансирования программ инициативного бюджетирования и школьных инициатив. По каждой из них сумма выделенных средств увеличится на 100 миллионов рублей. В итоге на поддержку местных инициатив будет направлено 300 миллионов рублей. На школьные инициативы - 150 миллионов рублей. "Сохранены и объемы финансирования программы "Чистая вода", что тоже немаловажно. Это востребованная программа. В целом бюджет получился сбалансированным", - подытожил рассмотрение главного финансового документа председатель.
https://ria.ru/20241202/mediki-1986915890.html
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калужская область
Калужская область, Калужская область
Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом

Спикер Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом

© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской областиГлава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель Калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев поблагодарил финансовый блок и депутатов за качественную работу над областным бюджетом 2025 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В четверг на заседании сессии во втором и третьем чтениях депутаты приняли закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов. Доходы региональной казны на 2025 год были утверждены в размере 95 миллиардов 167 миллионов рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 миллиардов 328 миллионов рублей.
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Он добавил, что впереди предстоит работа по его исполнению. При этом все социальные выплаты сохранены в полном объеме, а также увеличена сумма средств на приобретение льготных лекарств.
Новосельцев также отметил, что в поправках к проекту закона были учтены предложения по увеличению финансирования программ инициативного бюджетирования и школьных инициатив. По каждой из них сумма выделенных средств увеличится на 100 миллионов рублей. В итоге на поддержку местных инициатив будет направлено 300 миллионов рублей. На школьные инициативы - 150 миллионов рублей.
"Сохранены и объемы финансирования программы "Чистая вода", что тоже немаловажно. Это востребованная программа. В целом бюджет получился сбалансированным", - подытожил рассмотрение главного финансового документа председатель.
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