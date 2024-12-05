https://ria.ru/20241205/novoseltsev-1987503407.html

Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом

Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом - РИА Новости, 05.12.2024

Новосельцев поблагодарил финблок и депутатов за работу над бюджетом

Председатель Калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев поблагодарил финансовый блок и депутатов за качественную работу над областным бюджетом 2025 года,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:08

2024-12-05T13:08

2024-12-05T13:08

калужская область

калужская область

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель Калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев поблагодарил финансовый блок и депутатов за качественную работу над областным бюджетом 2025 года, сообщает пресс-служба регионального парламента. В четверг на заседании сессии во втором и третьем чтениях депутаты приняли закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов. Доходы региональной казны на 2025 год были утверждены в размере 95 миллиардов 167 миллионов рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 миллиардов 328 миллионов рублей. "Благодарю правительство области и лично губернатора Владислава Валерьевича Шапшу, министерство финансов и лично Валентину Ивановну Авдееву, Контрольно-счетную палату, комитет по бюджету, финансам и налогам за большую проделанную работу и высокое качество подготовленного документа. Спасибо всем министерствам, участвующим в подготовке прогноза социально-экономического развития области, и депутатам Законодательного Собрания – за конструктивное рассмотрение проекта бюджета!" - цитирует пресс-служба Новосельцева. Он добавил, что впереди предстоит работа по его исполнению. При этом все социальные выплаты сохранены в полном объеме, а также увеличена сумма средств на приобретение льготных лекарств. Новосельцев также отметил, что в поправках к проекту закона были учтены предложения по увеличению финансирования программ инициативного бюджетирования и школьных инициатив. По каждой из них сумма выделенных средств увеличится на 100 миллионов рублей. В итоге на поддержку местных инициатив будет направлено 300 миллионов рублей. На школьные инициативы - 150 миллионов рублей. "Сохранены и объемы финансирования программы "Чистая вода", что тоже немаловажно. Это востребованная программа. В целом бюджет получился сбалансированным", - подытожил рассмотрение главного финансового документа председатель.

https://ria.ru/20241202/mediki-1986915890.html

https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html

калужская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калужская область