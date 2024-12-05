https://ria.ru/20241205/nedootsenivat-1987591953.html

"Не стоит недооценивать": в США высказались о будущем Украины при Трампе

"Не стоит недооценивать": в США высказались о будущем Украины при Трампе - РИА Новости, 05.12.2024

"Не стоит недооценивать": в США высказались о будущем Украины при Трампе

Украине стоит серьезнее отнестись к шагам, которые может предпринять новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации, заявил бывший советник... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:23

2024-12-05T18:23

2024-12-05T18:23

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украине стоит серьезнее отнестись к шагам, которые может предпринять новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать", — высказался экс-советник.По его словам, в данный момент Россия становится все сильнее."Мы (США — прим. ред.) не нанесли ущерба России. Россия сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы не помогли себе и разрушили Украину, но заставить людей понять это, кажется, невозможно", — подытожил Макгрегор.На этой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.

https://ria.ru/20241205/krakh-1987573629.html

https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html

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в мире, украина, россия, сша, ричард гренелл, кит келлог, министерство обороны сша, нато, дональд трамп