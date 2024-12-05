https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987570751.html

Путин оценил работу по подготовке нацпроектов

Путин оценил работу по подготовке нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Путин оценил работу по подготовке нацпроектов

Подготовка нацпроектов стала масштабной работой, в том, что появились недочеты, нет ничего страшного, нужно просто их доработать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:56

2024-12-05T16:56

2024-12-05T18:47

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подготовка нацпроектов стала масштабной работой, в том, что появились недочеты, нет ничего страшного, нужно просто их доработать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам РФ. "Знаю, что просто очень большая работа была проведена по подготовке новых проектов. Сейчас мы с вами это все пообсуждали, очевидно, что многие вещи еще необходимо доработать, обязательно прошу вас обратить внимание на то, что все-таки по каким-то причинам сделать не удалось. Ничего здесь страшного нет, это огромная, очень масштабная работа. Нужно просто честно себе сказать: вот потому-то и потому-то, то-то и то-то сделать не удалось. Но мы знаем, что надо делать для того, чтобы все планы, которые мы намечаем для себя, были реализованы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241205/mishustin-1987562881.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика