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Путин оценил работу по подготовке нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
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16:56 05.12.2024 (обновлено: 18:47 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987570751.html
Путин оценил работу по подготовке нацпроектов
Путин оценил работу по подготовке нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин оценил работу по подготовке нацпроектов
Подготовка нацпроектов стала масштабной работой, в том, что появились недочеты, нет ничего страшного, нужно просто их доработать, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:56
2024-12-05T18:47
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подготовка нацпроектов стала масштабной работой, в том, что появились недочеты, нет ничего страшного, нужно просто их доработать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам РФ. "Знаю, что просто очень большая работа была проведена по подготовке новых проектов. Сейчас мы с вами это все пообсуждали, очевидно, что многие вещи еще необходимо доработать, обязательно прошу вас обратить внимание на то, что все-таки по каким-то причинам сделать не удалось. Ничего здесь страшного нет, это огромная, очень масштабная работа. Нужно просто честно себе сказать: вот потому-то и потому-то, то-то и то-то сделать не удалось. Но мы знаем, что надо делать для того, чтобы все планы, которые мы намечаем для себя, были реализованы", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил работу по подготовке нацпроектов

Путин назвал подготовку нацпроектов масштабной работой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
 Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подготовка нацпроектов стала масштабной работой, в том, что появились недочеты, нет ничего страшного, нужно просто их доработать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам РФ.
"Знаю, что просто очень большая работа была проведена по подготовке новых проектов. Сейчас мы с вами это все пообсуждали, очевидно, что многие вещи еще необходимо доработать, обязательно прошу вас обратить внимание на то, что все-таки по каким-то причинам сделать не удалось. Ничего здесь страшного нет, это огромная, очень масштабная работа. Нужно просто честно себе сказать: вот потому-то и потому-то, то-то и то-то сделать не удалось. Но мы знаем, что надо делать для того, чтобы все планы, которые мы намечаем для себя, были реализованы", - сказал Путин.
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