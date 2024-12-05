https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987534377.html

Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов

Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов

Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:05

2024-12-05T15:05

2024-12-05T15:27

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины, заявил президент России Владимир Путин."Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами. Мы с вами постоянно, уважаемые коллеги, об этом говорим. Выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины", - сказал глава государства во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин