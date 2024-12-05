https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987534377.html
Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов
Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов
Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:05
2024-12-05T15:05
2024-12-05T15:27
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины, заявил президент России Владимир Путин."Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами. Мы с вами постоянно, уважаемые коллеги, об этом говорим. Выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины", - сказал глава государства во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал учитывать мнение россиян при реализации нацпроектов
Путин призвал корректировать нацпроекты, учитывая мнения россиян
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно постоянно держать обратную связь с гражданами. Мы с вами постоянно, уважаемые коллеги, об этом говорим. Выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины", - сказал глава государства во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.