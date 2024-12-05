https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987530854.html

Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета

Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета

Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета РФ на предстоящие годы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:59

2024-12-05T14:59

2024-12-05T15:06

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета РФ на предстоящие годы, заявил президент России Владимир Путин."Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы. Их мероприятия нужно полностью обеспечивать финансированием. Средства должны выделяться, воплощаться в конкретные проекты, стройки, объекты", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что делать это нужно интенсивно, по намеченному графику.

https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика