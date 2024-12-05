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Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета - РИА Новости, 05.12.2024
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14:59 05.12.2024 (обновлено: 15:06 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987530854.html
Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета
Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета - РИА Новости, 05.12.2024
Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета
Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета РФ на предстоящие годы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:59
2024-12-05T15:06
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета РФ на предстоящие годы, заявил президент России Владимир Путин."Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы. Их мероприятия нужно полностью обеспечивать финансированием. Средства должны выделяться, воплощаться в конкретные проекты, стройки, объекты", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин отметил, что делать это нужно интенсивно, по намеченному графику.
https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал расходы нацпроектов приоритетными для бюджета

Путин заявил, что расходы нацпроектов станут приоритетом федерального бюджета

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета РФ на предстоящие годы, заявил президент России Владимир Путин.
"Расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы. Их мероприятия нужно полностью обеспечивать финансированием. Средства должны выделяться, воплощаться в конкретные проекты, стройки, объекты", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин отметил, что делать это нужно интенсивно, по намеченному графику.
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