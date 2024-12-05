https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987559452.html
Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике
Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике
Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, будет подготовлен к запуску к концу марта, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:20
2024-12-05T16:20
2024-12-05T16:20
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, будет подготовлен к запуску к концу марта, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Двадцатый нацпроект, направленный на развитие биоэкономики. По вашему поручению, подготовим его к запуску к концу марта", - сказал Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина. Ранее глава правительства отмечал, что в рамках нацпроекта в регионах начнется строительство инфраструктуры для использования биологического сырья и разработка уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии, при создании лекарств.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике
Мишустин заявил, что нацпроект по развитию биоэкономики подготовят к концу марта