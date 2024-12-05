https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987559452.html

Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике

Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике - РИА Новости, 05.12.2024

Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике

Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, будет подготовлен к запуску к концу марта, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:20

2024-12-05T16:20

2024-12-05T16:20

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двадцатый национальный проект, направленный на развитие биоэкономики, будет подготовлен к запуску к концу марта, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Двадцатый нацпроект, направленный на развитие биоэкономики. По вашему поручению, подготовим его к запуску к концу марта", - сказал Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина. Ранее глава правительства отмечал, что в рамках нацпроекта в регионах начнется строительство инфраструктуры для использования биологического сырья и разработка уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии, при создании лекарств.

https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, владимир путин