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Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи собрался в отставку

Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи собрался в отставку - РИА Новости, 05.12.2024

Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи собрался в отставку

Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, ранее взявший на себя роль главы Командования военным положением, заявил о готовности уйти в отставку,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:52

2024-12-05T10:52

2024-12-05T12:40

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СЕУЛ, 5 дек - РИА Новости. Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су, ранее взявший на себя роль главы Командования военным положением, заявил о готовности уйти в отставку, сообщило агентство Ренхап."Я накануне заявил министру обороны Ким Ён Хёну о готовности уйти в отставку", - приводит агентство слова Пак Ан Су.По словам начальника штаба, его заявление об отставке сейчас рассматривается в министерстве обороны страны.Отвечая на вопросы депутатов в ходе экстренного заседания парламентского комитета по обороне, Пак Ан Су заявил, что после объявления президентом Южной Кореи о введении военного положения и издании первого указа Командования военным положением он по указанию министра обороны трижды созванивался с главой южнокорейской полиции Чо Чжи Хо по мобильному телефону министра. По словам Пак Ан Су, он просил увеличить количество дежурных полицейских, но при этом заявил, что использовать электрошокеры и холостые патроны им будет нельзя.Аналогичные разговоры, по словам начштаба сухопутных войск, у него состоялись с командующими силами специального назначения, обороны столицы и контрразведкой. При этом Пак Ан Су заявил, что не знает, были ли боевые патроны у военных, отправленных на блокирование доступа в парламент, а также были ли сформированы специальные группы для захвата отдельных депутатов.Ранее сегодня глава полиции Чо Чжи Хо заявил депутатам, что изначально отказал назначенному главой Командования военным положением Пак Ан Су в перекрытии подступов к парламенту, сославшись на отсутствие юридических оснований. Однако после ознакомления с содержанием изданного Командованием указа дал соответствующие распоряжения.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, обстановка в южной корее