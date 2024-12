В Москве прошла международная премия "МЫВМЕСТЕ"

https://ria.ru/20241205/moskva-1987664699.html

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная премия "МЫВМЕСТЕ" прошла в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Премия "МЫВМЕСТЕ" стала международной, объединила вокруг себя огромные количество людей. И мне очень приятно, что в этом году молодые люди подали на эту премию огромное количество заявок - более 19 тысяч… Она (премия) объединяет людей, которые делают все от сердца", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Победителями в номинации "Помощь людям" в различных категориях стали проект "Наставничество" детского благотворительного фонда "Солнечный город" из Новосибирской области, проект "Остановим войну! Спасем детей, проживающих в прифронтовых районах Донбасса", который уже 10 лет помогает мирным жителям ДНР и ЛНР. В этой номинации также одержал победу проект "Хочу признаться…" из Ставропольского края. Лауреатом в премии "Страна возможностей" в различных категориях стал проект "Кино на службе Отечеству", чьи кинематографисты дали возможность зрителям узнать о подвигах участников спецоперации. "Мне очень почетно сегодня здесь быть, и я хочу прежде всего и от лица министерства обороны, и от лица государственного фонда "Защитники отечества" поблагодарить вас за ваше доброе сердце, за ваше созидание, за ваши поступки, которые улучшают жизни сотен тысяч людей. Вообще, масштабы данного мероприятия просто поражают: 40 стран мира, 20 тысяч различных НКО", - сказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на премии. В номинации "МЫВМЕСТЕ - Россия" одержали победу в различных категориях Московская больница Святителя Алексия с проектом "Комплексная медико-социальная помощь жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области", а также движение "Вторая жиZнь", запущенное Марией Карпенко в 2016 году. Проект Карпенко уже восемь лет вывозит из обстреливаемых зон тех, кто не смог эвакуироваться самостоятельно. Победу в номинации "Поступок года" одержала Александра Еремина из Кировской области. Двенадцатилетняя победительница, передвигающаяся на костылях, заметила по пути домой, как мужчина угрожает девушке и пытается отобрать у нее ключи и телефон. Смелая школьница с инвалидностью без колебаний вмешалась и ударила злоумышленника костылем по спине. Позже мужчину, благодаря девочке, задержала полиция. Кроме того, семья Глебец-Макаровых из Екатеринбурга из шести человек, активно участвующая в благотворительности, победила в спецноминации "Добрая семья". Лауреатом в премии "Ответственный бизнес" в категории "Крупный бизнес" стал проект "Будущее зависит от тебя" от компании "МегаФон". Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).

