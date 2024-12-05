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В Москве прошла международная премия "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 06.12.2024
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21:00 05.12.2024 (обновлено: 10:19 06.12.2024)
https://ria.ru/20241205/moskva-1987664699.html
В Москве прошла международная премия "МЫВМЕСТЕ"
В Москве прошла международная премия "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 06.12.2024
В Москве прошла международная премия "МЫВМЕСТЕ"
Международная премия "МЫВМЕСТЕ" прошла в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-05T21:00
2024-12-06T10:19
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная премия "МЫВМЕСТЕ" прошла в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Премия "МЫВМЕСТЕ" стала международной, объединила вокруг себя огромные количество людей. И мне очень приятно, что в этом году молодые люди подали на эту премию огромное количество заявок - более 19 тысяч… Она (премия) объединяет людей, которые делают все от сердца", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Победителями в номинации "Помощь людям" в различных категориях стали проект "Наставничество" детского благотворительного фонда "Солнечный город" из Новосибирской области, проект "Остановим войну! Спасем детей, проживающих в прифронтовых районах Донбасса", который уже 10 лет помогает мирным жителям ДНР и ЛНР. В этой номинации также одержал победу проект "Хочу признаться…" из Ставропольского края. Лауреатом в премии "Страна возможностей" в различных категориях стал проект "Кино на службе Отечеству", чьи кинематографисты дали возможность зрителям узнать о подвигах участников спецоперации. "Мне очень почетно сегодня здесь быть, и я хочу прежде всего и от лица министерства обороны, и от лица государственного фонда "Защитники отечества" поблагодарить вас за ваше доброе сердце, за ваше созидание, за ваши поступки, которые улучшают жизни сотен тысяч людей. Вообще, масштабы данного мероприятия просто поражают: 40 стран мира, 20 тысяч различных НКО", - сказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на премии. В номинации "МЫВМЕСТЕ - Россия" одержали победу в различных категориях Московская больница Святителя Алексия с проектом "Комплексная медико-социальная помощь жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области", а также движение "Вторая жиZнь", запущенное Марией Карпенко в 2016 году. Проект Карпенко уже восемь лет вывозит из обстреливаемых зон тех, кто не смог эвакуироваться самостоятельно. Победу в номинации "Поступок года" одержала Александра Еремина из Кировской области. Двенадцатилетняя победительница, передвигающаяся на костылях, заметила по пути домой, как мужчина угрожает девушке и пытается отобрать у нее ключи и телефон. Смелая школьница с инвалидностью без колебаний вмешалась и ударила злоумышленника костылем по спине. Позже мужчину, благодаря девочке, задержала полиция. Кроме того, семья Глебец-Макаровых из Екатеринбурга из шести человек, активно участвующая в благотворительности, победила в спецноминации "Добрая семья". Лауреатом в премии "Ответственный бизнес" в категории "Крупный бизнес" стал проект "Будущее зависит от тебя" от компании "МегаФон". Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
https://ria.ru/20241205/putin-1987600538.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна голикова, александр еремин, владимир путин, мегафон, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Голикова, Александр Еремин, Владимир Путин, Мегафон, Общество
В Москве прошла международная премия "МЫВМЕСТЕ"

Международная премия "МЫВМЕСТЕ" прошла в "Манеже" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная премия "МЫВМЕСТЕ" прошла в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Премия "МЫВМЕСТЕ" стала международной, объединила вокруг себя огромные количество людей. И мне очень приятно, что в этом году молодые люди подали на эту премию огромное количество заявок - более 19 тысяч… Она (премия) объединяет людей, которые делают все от сердца", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Победителями в номинации "Помощь людям" в различных категориях стали проект "Наставничество" детского благотворительного фонда "Солнечный город" из Новосибирской области, проект "Остановим войну! Спасем детей, проживающих в прифронтовых районах Донбасса", который уже 10 лет помогает мирным жителям ДНР и ЛНР. В этой номинации также одержал победу проект "Хочу признаться…" из Ставропольского края.
Лауреатом в премии "Страна возможностей" в различных категориях стал проект "Кино на службе Отечеству", чьи кинематографисты дали возможность зрителям узнать о подвигах участников спецоперации.
"Мне очень почетно сегодня здесь быть, и я хочу прежде всего и от лица министерства обороны, и от лица государственного фонда "Защитники отечества" поблагодарить вас за ваше доброе сердце, за ваше созидание, за ваши поступки, которые улучшают жизни сотен тысяч людей. Вообще, масштабы данного мероприятия просто поражают: 40 стран мира, 20 тысяч различных НКО", - сказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на премии.
В номинации "МЫВМЕСТЕ - Россия" одержали победу в различных категориях Московская больница Святителя Алексия с проектом "Комплексная медико-социальная помощь жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области", а также движение "Вторая жиZнь", запущенное Марией Карпенко в 2016 году. Проект Карпенко уже восемь лет вывозит из обстреливаемых зон тех, кто не смог эвакуироваться самостоятельно.
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Победу в номинации "Поступок года" одержала Александра Еремина из Кировской области. Двенадцатилетняя победительница, передвигающаяся на костылях, заметила по пути домой, как мужчина угрожает девушке и пытается отобрать у нее ключи и телефон. Смелая школьница с инвалидностью без колебаний вмешалась и ударила злоумышленника костылем по спине. Позже мужчину, благодаря девочке, задержала полиция.
Кроме того, семья Глебец-Макаровых из Екатеринбурга из шести человек, активно участвующая в благотворительности, победила в спецноминации "Добрая семья". Лауреатом в премии "Ответственный бизнес" в категории "Крупный бизнес" стал проект "Будущее зависит от тебя" от компании "МегаФон".
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
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