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Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот - РИА Новости, 05.12.2024
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Республика Мордовия
 
11:59 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/mordoviya-1987489864.html
Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот
Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот - РИА Новости, 05.12.2024
Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот
Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова обсудили участие республики в пилотном проекте по вовлечению недвижимости в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:59
2024-12-05T11:59
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова обсудили участие республики в пилотном проекте по вовлечению недвижимости в экономический оборот, сообщает пресс-служба главы региона. Громова отметила, что республика стала одним из 15 субъектов страны по реализации пилотного проекта в рамках госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных. Инициатива направлена на создание полного и точного реестра недвижимости, повышение эффективности использования земельных ресурсов и инвестиционного потенциала регионов. "Наш проект – один из механизмов наполнения ЕГРН полными и точными данными. В его рамках проводятся работы не только по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, но и по вовлечению в оборот неиспользуемых территорий и земель. В следующем году Росреестр планирует масштабировать его на все регионы Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра. Было отмечено, что за прошедшие годы в Мордовии значительно снижена доля незарегистрированных объектов недвижимости — с 33,5% в 2021 году до 22,4% в 2024-м. Реализация проекта позволит ускорить этот процесс и вывести данный показатель на новый уровень. "Имущество и объекты недвижимости, которые мы имеем, надо включать в экономический оборот. Если в муниципалитете эта работа выстроена, это сразу отражается на росте доходной части бюджета. Когда налажен четкий и понятный учет – это положительно отражается на всей экономике", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Республике также предстоит внести 15% данных по границам населенных пунктов, в ЕГРН внесено 52% границ территориальных зон. Подчеркивается, что в Мордовии покрытие картографических работ составляет 95%. В следующем году эти работы планируется завершить. Также одобрена заявка республики на проведение в предстоящем году за счет средств федеральной субсидии комплексных кадастровых работ почти по 52 тысячам объектов и 95 кадастровым кварталам.
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артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот

В Мордовии обсудили участие в проекте вовлечения недвижимости в экономоборот

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова обсудили участие республики в пилотном проекте по вовлечению недвижимости в экономический оборот, сообщает пресс-служба главы региона.
Громова отметила, что республика стала одним из 15 субъектов страны по реализации пилотного проекта в рамках госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных. Инициатива направлена на создание полного и точного реестра недвижимости, повышение эффективности использования земельных ресурсов и инвестиционного потенциала регионов.
"Наш проект – один из механизмов наполнения ЕГРН полными и точными данными. В его рамках проводятся работы не только по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, но и по вовлечению в оборот неиспользуемых территорий и земель. В следующем году Росреестр планирует масштабировать его на все регионы Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра.
Было отмечено, что за прошедшие годы в Мордовии значительно снижена доля незарегистрированных объектов недвижимости — с 33,5% в 2021 году до 22,4% в 2024-м. Реализация проекта позволит ускорить этот процесс и вывести данный показатель на новый уровень.
"Имущество и объекты недвижимости, которые мы имеем, надо включать в экономический оборот. Если в муниципалитете эта работа выстроена, это сразу отражается на росте доходной части бюджета. Когда налажен четкий и понятный учет – это положительно отражается на всей экономике", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Республике также предстоит внести 15% данных по границам населенных пунктов, в ЕГРН внесено 52% границ территориальных зон. Подчеркивается, что в Мордовии покрытие картографических работ составляет 95%. В следующем году эти работы планируется завершить. Также одобрена заявка республики на проведение в предстоящем году за счет средств федеральной субсидии комплексных кадастровых работ почти по 52 тысячам объектов и 95 кадастровым кварталам.
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