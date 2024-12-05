https://ria.ru/20241205/mordoviya-1987489864.html

Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот

Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот - РИА Новости, 05.12.2024

Мордовия участвует в проекте вовлечения недвижимости в экономический оборот

Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова обсудили участие республики в пилотном проекте по вовлечению недвижимости в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:59

2024-12-05T11:59

2024-12-05T11:59

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова обсудили участие республики в пилотном проекте по вовлечению недвижимости в экономический оборот, сообщает пресс-служба главы региона. Громова отметила, что республика стала одним из 15 субъектов страны по реализации пилотного проекта в рамках госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных. Инициатива направлена на создание полного и точного реестра недвижимости, повышение эффективности использования земельных ресурсов и инвестиционного потенциала регионов. "Наш проект – один из механизмов наполнения ЕГРН полными и точными данными. В его рамках проводятся работы не только по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, но и по вовлечению в оборот неиспользуемых территорий и земель. В следующем году Росреестр планирует масштабировать его на все регионы Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра. Было отмечено, что за прошедшие годы в Мордовии значительно снижена доля незарегистрированных объектов недвижимости — с 33,5% в 2021 году до 22,4% в 2024-м. Реализация проекта позволит ускорить этот процесс и вывести данный показатель на новый уровень. "Имущество и объекты недвижимости, которые мы имеем, надо включать в экономический оборот. Если в муниципалитете эта работа выстроена, это сразу отражается на росте доходной части бюджета. Когда налажен четкий и понятный учет – это положительно отражается на всей экономике", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Республике также предстоит внести 15% данных по границам населенных пунктов, в ЕГРН внесено 52% границ территориальных зон. Подчеркивается, что в Мордовии покрытие картографических работ составляет 95%. В следующем году эти работы планируется завершить. Также одобрена заявка республики на проведение в предстоящем году за счет средств федеральной субсидии комплексных кадастровых работ почти по 52 тысячам объектов и 95 кадастровым кварталам.

https://ria.ru/20241204/mordoviya-1987294554.html

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артем здунов