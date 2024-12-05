https://ria.ru/20241205/mishustin-1987613064.html
Мишустин отметил важность поддержки при реализации нацпроекта "Семья"
Мишустин отметил важность поддержки при реализации нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин отметил важность поддержки при реализации нацпроекта "Семья"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность того, чтобы все российские семьи почувствовали поддержку при реализации нового нацпроекта "Семья". РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:43
2024-12-05T21:43
2024-12-05T21:44
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность того, чтобы все российские семьи почувствовали поддержку при реализации нового нацпроекта "Семья". "Из 40 триллионов (рублей), которые предусмотрены, 17 триллионов - это (нацпроект) "Семья". И я надеюсь, что это очень важно будет для того, чтобы все семьи это почувствовали", - сказал Мишустин "Первому каналу", комментируя выделение почти половины средств в рамках нацпроектов на поддержку российских семей. Ранее Мишустин сообщал, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей. На реализацию национального проекта "Семья" из федерального бюджета пойдет более 17 триллионов.
https://ria.ru/20241205/rossija-1987583931.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин отметил важность поддержки при реализации нацпроекта "Семья"
Мишустин: важно, чтобы семьи ощутили поддержку при реализации проекта "Семья"