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Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует - РИА Новости, 05.12.2024
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21:27 05.12.2024 (обновлено: 21:32 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987611907.html
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует
Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:27
2024-12-05T21:32
михаил мишустин
нацпроекты
россия
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала&quot;Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты&quot;, - сказал Мишустин в ответ на соответствующий вопрос.В четверг в Кремле состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина. Мишустин доложил главе государства о готовности паспортов 19 новых национальных проектов.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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михаил мишустин, нацпроекты, россия, правительство рф, владимир путин
Михаил Мишустин, Нацпроекты, Россия, Правительство РФ, Владимир Путин
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует

Мишустин пообещал, что правительство запустит все национальные проекты 1 января

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала
«

"Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты", - сказал Мишустин в ответ на соответствующий вопрос.

В четверг в Кремле состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина. Мишустин доложил главе государства о готовности паспортов 19 новых национальных проектов.
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Михаил МишустинНацпроектыРоссияПравительство РФВладимир Путин
 
 
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