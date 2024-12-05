https://ria.ru/20241205/mishustin-1987611907.html
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует
Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:27
2024-12-05T21:27
2024-12-05T21:32
михаил мишустин
нацпроекты
россия
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала"Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты", - сказал Мишустин в ответ на соответствующий вопрос.В четверг в Кремле состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина. Мишустин доложил главе государства о готовности паспортов 19 новых национальных проектов.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, нацпроекты, россия, правительство рф, владимир путин
Михаил Мишустин, Нацпроекты, Россия, Правительство РФ, Владимир Путин
Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует
Мишустин пообещал, что правительство запустит все национальные проекты 1 января