https://ria.ru/20241205/mishustin-1987611907.html

Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует

Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует - РИА Новости, 05.12.2024

Мишустин пообещал, что реализация новых нацпроектов не забуксует

Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:27

2024-12-05T21:27

2024-12-05T21:32

михаил мишустин

нацпроекты

россия

правительство рф

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Реализация новых национальных проектов не забуксует, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала"Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты", - сказал Мишустин в ответ на соответствующий вопрос.В четверг в Кремле состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина. Мишустин доложил главе государства о готовности паспортов 19 новых национальных проектов.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, нацпроекты, россия, правительство рф, владимир путин