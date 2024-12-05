https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html

Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг

Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг - РИА Новости, 05.12.2024

Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг

Власти продолжат совершенствовать систему госуслуг, внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет в рамках... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:23

2024-12-05T16:23

2024-12-05T16:23

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти продолжат совершенствовать систему госуслуг, внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Еще один нацпроект – это "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В числе его задач – дальнейшее совершенствование системы госуслуг, создание цифровых платформ в ключевых секторах и ускоренное внедрение отечественных ИТ-решений во все сферы экономики, развитие услуг связи, в том числе высокоскоростного интернета", - сказал Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987559452.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин