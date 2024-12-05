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Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг - РИА Новости, 05.12.2024
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16:23 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html
Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг
Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг
Власти продолжат совершенствовать систему госуслуг, внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет в рамках... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:23
2024-12-05T16:23
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти продолжат совершенствовать систему госуслуг, внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Еще один нацпроект – это "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В числе его задач – дальнейшее совершенствование системы госуслуг, создание цифровых платформ в ключевых секторах и ускоренное внедрение отечественных ИТ-решений во все сферы экономики, развитие услуг связи, в том числе высокоскоростного интернета", - сказал Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987559452.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах по совершенствованию системы госуслуг

Систему госуслуг будут совершенствовать в рамках нацпроекта "Экономика данных"

© РИА Новости / Сергей МамонтовСотрудники и посетители центра "Мои документы"
Сотрудники и посетители центра Мои документы - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Сотрудники и посетители центра "Мои документы". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти продолжат совершенствовать систему госуслуг, внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать высокоскоростной интернет в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще один нацпроект – это "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В числе его задач – дальнейшее совершенствование системы госуслуг, создание цифровых платформ в ключевых секторах и ускоренное внедрение отечественных ИТ-решений во все сферы экономики, развитие услуг связи, в том числе высокоскоростного интернета", - сказал Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по биоэкономике
Вчера, 16:20
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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