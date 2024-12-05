https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560404.html
Мишустин рассказал об основных задачах нацпроекта по развитию экономики
Мишустин рассказал об основных задачах нацпроекта по развитию экономики - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин рассказал об основных задачах нацпроекта по развитию экономики
Российские власти в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" будут стимулировать рост малого и среднего предпринимательства,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:23
2024-12-05T16:23
2024-12-05T16:23
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские власти в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" будут стимулировать рост малого и среднего предпринимательства, развивать инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков, повышать производительность труда, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам он заявил, что для поступательного развития страны нужна сильная экономика, и на это направлены четыре нацпроекта. "В рамках одного из них – "Эффективная и конкурентная экономика" – будем стимулировать рост малого и среднего предпринимательства. Расширять для него инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков", - сказал Мишустин. Говоря о повышении производительности труда, премьер обратил внимание, что основное внимание будет уделено социальной сфере и секторам, где она растет меньшими темпами, чем экономика в целом. "К концу 2030 года такими инициативами будут охвачены все государственные и муниципальные организации соцсферы", - указал Мишустин. В части поддержки инвестиций в основной капитал, по словам премьера, продолжится работа по снижению издержек, в том числе через внедрение регионального инвестиционного стандарта. "Делаем ставку также на ускоренное развитие малых технологических компаний. Объем их выручки за шесть лет планируется увеличить в семь раз", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20241205/putin-1987545622.html
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Мишустин: нацпроект "Кадры" поможет обеспечить экономику востребованными сотрудниками
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об основных задачах нацпроекта по развитию экономики
Мишустин назвал задачи нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские власти в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" будут стимулировать рост малого и среднего предпринимательства, развивать инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков, повышать производительность труда, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании Совета при президенте РФ
по стратегическому развитию и нацпроектам он заявил, что для поступательного развития страны нужна сильная экономика, и на это направлены четыре нацпроекта.
"В рамках одного из них – "Эффективная и конкурентная экономика" – будем стимулировать рост малого и среднего предпринимательства. Расширять для него инфраструктуру промышленных, техно- и бизнес-парков", - сказал Мишустин
.
Говоря о повышении производительности труда, премьер обратил внимание, что основное внимание будет уделено социальной сфере и секторам, где она растет меньшими темпами, чем экономика в целом.
"К концу 2030 года такими инициативами будут охвачены все государственные и муниципальные организации соцсферы", - указал Мишустин.
В части поддержки инвестиций в основной капитал, по словам премьера, продолжится работа по снижению издержек, в том числе через внедрение регионального инвестиционного стандарта.
"Делаем ставку также на ускоренное развитие малых технологических компаний. Объем их выручки за шесть лет планируется увеличить в семь раз", - подчеркнул премьер.