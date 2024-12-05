https://ria.ru/20241205/mishustin-1987537965.html

Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов

Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:15

2024-12-05T15:15

2024-12-05T15:26

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987534045_678:846:2815:2048_1920x0_80_0_0_adcddf41c7550ce3891210659556974f.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.Путин в четверг проводит в Кремле заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, участники которого обсудят цели национального развития страны на ближайшие пять лет."По вашему поручению правительство подготовило паспорта девятнадцати национальных проектов. Они направлены на реализацию утвержденных вами национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года, которую вы обозначили в послании, а также других задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни наших людей в каждом регионе", - обратился Мишустин к президенту, выступая с докладом.Глава кабмина отметил, что работа по подготовке нацпроектов шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным сообществом и бизнесом, в правительстве также ориентировались на обратную связь от граждан.

https://ria.ru/20241205/mishustin-1987541576.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин