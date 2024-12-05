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Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
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15:15 05.12.2024 (обновлено: 15:26 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987537965.html
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:15
2024-12-05T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.Путин в четверг проводит в Кремле заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, участники которого обсудят цели национального развития страны на ближайшие пять лет."По вашему поручению правительство подготовило паспорта девятнадцати национальных проектов. Они направлены на реализацию утвержденных вами национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года, которую вы обозначили в послании, а также других задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни наших людей в каждом регионе", - обратился Мишустин к президенту, выступая с докладом.Глава кабмина отметил, что работа по подготовке нацпроектов шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным сообществом и бизнесом, в правительстве также ориентировались на обратную связь от граждан.
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987541576.html
https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 нацпроектов

Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.
Путин в четверг проводит в Кремле заседание президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, участники которого обсудят цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Вчера, 15:23
"По вашему поручению правительство подготовило паспорта девятнадцати национальных проектов. Они направлены на реализацию утвержденных вами национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года, которую вы обозначили в послании, а также других задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни наших людей в каждом регионе", - обратился Мишустин к президенту, выступая с докладом.
Глава кабмина отметил, что работа по подготовке нацпроектов шла в тесном контакте с профильными комиссиями Госсовета, парламентариями, экспертным сообществом и бизнесом, в правительстве также ориентировались на обратную связь от граждан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Эффект от реализации нацпроектов должен быть комплексным, заявил Путин
Вчера, 15:20
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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