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Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных организаций - РИА Новости, 05.12.2024
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14:42 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/minyust-1987523921.html
Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных организаций
Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных организаций - РИА Новости, 05.12.2024
Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ обновило порядок ведения перечня нежелательных в России организаций, куда теперь могут вноситься как неправительственные, так и... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:42
2024-12-05T14:42
россия
владимир путин
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ обновило порядок ведения перечня нежелательных в России организаций, куда теперь могут вноситься как неправительственные, так и правительственные иностранные и международные организации, соответствующий ведомственный приказ опубликован в четверг на портале правовой информации. "Включению в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, подлежат сведения об иностранных и международных организациях, в отношении которых генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с министерством иностранных дел РФ принято решение о признании их деятельности на территории РФ нежелательной", - сообщается в документе. Таким образом, были внесены изменения в предыдущий приказ Минюста, действовавший с сентября 2015 года. Он регламентировал порядок ведения перечня иностранных и международных – неправительственных – организаций. В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства. Прежде нежелательными могли признаваться иностранные или международные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности РФ. Деятельность организаций также признавалась нежелательной в случае, если в отношении нее есть сведения об оказании посреднических услуг при проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим нежелательной НПО. Теперь нежелательной в России может быть признана деятельность организации, не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются госорганы иностранного государства (за исключением международной межправительственной организации, членом которой является РФ).
https://ria.ru/20241204/minjust-1987221008.html
https://ria.ru/20241204/organizatsiya-1987235530.html
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россия, владимир путин, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных организаций

Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных в России организаций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Министерство юстиции РФ обновило порядок ведения перечня нежелательных в России организаций, куда теперь могут вноситься как неправительственные, так и правительственные иностранные и международные организации, соответствующий ведомственный приказ опубликован в четверг на портале правовой информации.
"Включению в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, подлежат сведения об иностранных и международных организациях, в отношении которых генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с министерством иностранных дел РФ принято решение о признании их деятельности на территории РФ нежелательной", - сообщается в документе.
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Таким образом, были внесены изменения в предыдущий приказ Минюста, действовавший с сентября 2015 года. Он регламентировал порядок ведения перечня иностранных и международных – неправительственных – организаций.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства.
Прежде нежелательными могли признаваться иностранные или международные неправительственные организации, представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности РФ. Деятельность организаций также признавалась нежелательной в случае, если в отношении нее есть сведения об оказании посреднических услуг при проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим нежелательной НПО.
Теперь нежелательной в России может быть признана деятельность организации, не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются госорганы иностранного государства (за исключением международной межправительственной организации, членом которой является РФ).
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