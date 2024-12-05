https://ria.ru/20241205/minoborony-1987649582.html
Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области
Минобороны РФ показало видео уничтожения грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом к нему военнослужащими группировки российских войск... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-05T18:30
2024-12-05T18:30
2024-12-06T08:32
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом к нему военнослужащими группировки российских войск "Север" с помощью беспилотника "Ланцет" в курском приграничье. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движущийся грузовой автомобиль ВСУ с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом к нему", - говорится в сообщении ведомства. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии на грузовик боевиков ВСУ. "Выждав подходящий момент, расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" точным ударом уничтожил грузовой автомобиль ВСУ с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом", - заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html
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Уничтожение грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом
Минобороны показало кадры уничтожения грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом к нему в курском приграничье. Удар нанесен военнослужащими группировки российских войск "Север" с помощью беспилотника "Ланцет".
2024-12-05T18:30
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области
МО РФ показало видео уничтожения грузовика ВСУ с арторудием в Курской области