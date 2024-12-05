https://ria.ru/20241205/minoborony-1987649582.html

Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.12.2024

Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало видео уничтожения грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом к нему военнослужащими группировки российских войск... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-05T18:30

2024-12-05T18:30

2024-12-06T08:32

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом к нему военнослужащими группировки российских войск "Север" с помощью беспилотника "Ланцет" в курском приграничье. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движущийся грузовой автомобиль ВСУ с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом к нему", - говорится в сообщении ведомства. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии на грузовик боевиков ВСУ. "Выждав подходящий момент, расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" точным ударом уничтожил грузовой автомобиль ВСУ с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом", - заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html

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Уничтожение грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом Минобороны показало кадры уничтожения грузового автомобиля ВСУ с буксируемым арторудием и боекомплектом к нему в курском приграничье. Удар нанесен военнослужащими группировки российских войск "Север" с помощью беспилотника "Ланцет". 2024-12-05T18:30 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность