В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР
МИД: договор о стратпартнерстве способствует развитию отношений с КНДР
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря, после обмена грамотами между замминистров иностранных дел двух стран в Москве, сообщили в российском МИД.
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"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - говорится в сообщении об обмене грамотами 4 декабря. Сам договор был подписан 19 июня в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
"В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.
Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
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