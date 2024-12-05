https://ria.ru/20241205/mid-1987460494.html

В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР

В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 05.12.2024

В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря, после обмена грамотами между замминистров иностранных дел двух стран в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:26

2024-12-05T09:26

2024-12-05T10:01

россия

москва

пхеньян

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря, после обмена грамотами между замминистров иностранных дел двух стран в Москве, сообщили в российском МИД."Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - говорится в сообщении об обмене грамотами 4 декабря. Сам договор был подписан 19 июня в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном."В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

https://ria.ru/20241129/belousov-1986381526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, пхеньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире