Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 05.12.2024 (обновлено: 10:01 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/mid-1987460494.html
В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР
В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости, 05.12.2024
В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря, после обмена грамотами между замминистров иностранных дел двух стран в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:26
2024-12-05T10:01
россия
москва
пхеньян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря, после обмена грамотами между замминистров иностранных дел двух стран в Москве, сообщили в российском МИД."Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - говорится в сообщении об обмене грамотами 4 декабря. Сам договор был подписан 19 июня в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном."В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
https://ria.ru/20241129/belousov-1986381526.html
россия
москва
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, пхеньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД рассказали о договоре о стратегическом партнерстве с КНДР

МИД: договор о стратпартнерстве способствует развитию отношений с КНДР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря, после обмена грамотами между замминистров иностранных дел двух стран в Москве, сообщили в российском МИД.
«
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами", - говорится в сообщении об обмене грамотами 4 декабря. Сам договор был подписан 19 июня в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
"В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами", - отметили в МИД РФ.
Также в ведомстве подчеркнули, что вступление в силу договора поспособствует развитию многопланового двустороннего взаимодействия Москвы и Пхеньяна, внесет стабилизирующий вклад в строительство системы неделимой безопасности Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
29 ноября, 10:29
 
РоссияМоскваПхеньянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала