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Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:54 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/magadan-1987501036.html
Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана в зону СВО
Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 05.12.2024
Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана в зону СВО
Волонтеры Магаданской области собрали более 700 посылок для военных, в которые положили подарки к Новому году, завершив региональную акцию "Новый год руками... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:54
2024-12-05T12:54
надежные люди
магадан
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МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области собрали более 700 посылок для военных, в которые положили подарки к Новому году, завершив региональную акцию "Новый год руками тыла", рассказала РИА Новости один из организаторов, координатор Магаданского регионального штаба Народного фронта Елена Зинченко. "В акции участвовали все мастерицы Магадана, работали ученики магаданского центра образования номер один. В каждую посылку положили теплые вещи, балаклавы, чижи, сладкие подарки (пряники, пастилу), письма, елочные игрушки и ещё многое, что создавали магаданские участники акции своими руками. Отозвались многие предприятия города, для них провели мастер-классы, сотрудников научили изготавливать изделия, в которых нуждаются бойцы", - сообщила собеседница агентства. Она пояснила, что все посылки для бойцов передали волонтерам. Они доставят их в зону специальной военной операции и развезут по воинским подразделениям. Каждый подарок планируют вручить до наступления Нового года.
https://ria.ru/20241204/svo-1987381800.html
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РИА Новости
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магадан
Надежные люди, Магадан
Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана в зону СВО

Более 700 подарков к Новому году доставят из Магадана для военных в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНовогодние подарки. Архивное фото
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новогодние подарки. Архивное фото. Архивное фото
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МАГАДАН, 5 дек - РИА Новости. Волонтеры Магаданской области собрали более 700 посылок для военных, в которые положили подарки к Новому году, завершив региональную акцию "Новый год руками тыла", рассказала РИА Новости один из организаторов, координатор Магаданского регионального штаба Народного фронта Елена Зинченко.
"В акции участвовали все мастерицы Магадана, работали ученики магаданского центра образования номер один. В каждую посылку положили теплые вещи, балаклавы, чижи, сладкие подарки (пряники, пастилу), письма, елочные игрушки и ещё многое, что создавали магаданские участники акции своими руками. Отозвались многие предприятия города, для них провели мастер-классы, сотрудников научили изготавливать изделия, в которых нуждаются бойцы", - сообщила собеседница агентства.
Она пояснила, что все посылки для бойцов передали волонтерам. Они доставят их в зону специальной военной операции и развезут по воинским подразделениям. Каждый подарок планируют вручить до наступления Нового года.
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