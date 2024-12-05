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Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция

Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция - РИА Новости, 05.12.2024

Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:45

2024-12-05T14:45

2024-12-05T14:45

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

россия

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2024

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Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 2024-12-05T14:45 true PT113M32S

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владимир путин, россия, видео