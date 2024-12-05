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Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция - РИА Новости, 05.12.2024
Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:45
2024-12-05T14:45
2024-12-05T14:45
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
россия
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Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
2024-12-05T14:45
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PT113M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
2024-12-05T14:45
true
PT113M32S
Путин участвует в заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.