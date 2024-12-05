https://ria.ru/20241205/led-1987437121.html

Спасатели рассказали, когда надежно промерзнут водоемы Подмосковья

Спасатели рассказали, когда надежно промерзнут водоемы Подмосковья - РИА Новости, 05.12.2024

Спасатели рассказали, когда надежно промерзнут водоемы Подмосковья

Сформировавшийся первый ледовый покров на водоемах Московской области еще не может выдержать вес взрослого человека, выходить на него очень опасно, реки и озера РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:21

2024-12-05T03:21

2024-12-05T03:21

общество

московская область (подмосковье)

мособлпожспас

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сформировавшийся первый ледовый покров на водоемах Московской области еще не может выдержать вес взрослого человека, выходить на него очень опасно, реки и озера региона смогут промерзнуть только к Новому году, предупреждает "Мособлпожспас". "Первый лед не способен выдержать вес взрослого человека, поэтому выходить на него опасно для жизни. Эту истину должен учесть каждый и тем самым исключить собственную гибель на водоеме в период ледостава", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что водная гладь водоемов покрывается тонким прозрачным стеклом в ночные часы и ранним утром, а к полудню под лучами солнца лед местами все еще тает. "Судя по прогнозам синоптиков, промерзнуть ледяной покров на реках и озерах Подмосковья сможет не раньше, чем к Новому году. Весь предстоящий месяц столбик термометра не будет опускаться ниже минус пяти градусов. Это говорит о том, что опасность пребывания на реках и озерах сохранится", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Игоря Сорокина. Он добавил, что подмосковные спасатели проводят большую работу по предотвращению несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед. "Они замеряют толщину льда на водоемах в зоне ответственности своих подразделений, выставляют в опасных местах запрещающие знаки и беседуют с населением на тему безопасного нахождения вблизи водоемов зимой. Однако первостепенную безопасность в этом случае каждый человек должен обеспечить себе самостоятельно. Только отказ от выхода на тонкий лед гарантирует гражданам сохранность их жизни и здоровья", - подчеркнул Сорокин.

https://ria.ru/20240708/rossija-1958229592.html

https://ria.ru/20241204/moskva-1987271331.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), мособлпожспас