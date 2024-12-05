https://ria.ru/20241205/lavrov-1987595583.html

Запад уничтожает ОБСЕ, заявил Лавров

Запад уничтожает ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024

Запад уничтожает ОБСЕ, заявил Лавров

Запад, по сути дела, уничтожает ОБСЕ, Россия посмотрит, как дальше быть с организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:38

2024-12-05T18:38

2024-12-05T20:39

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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Запад, по сути дела, уничтожает ОБСЕ, Россия посмотрит, как дальше быть с организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам СМИД ОБСЕ. Министру был задан вопрос в связи с предстоящим председательством в организации Финляндии и следуемым ею внешнеполитическим курсом. "Мы не считаем необходимым поднимать какой-то шум вокруг этого, я не думаю, что от того, кто стоит во главе ОБСЕ, зависят перспективы этой организации", - указал Лавров. Глава МИД РФ отметил, что Запад делает все, чтобы подрубить сам смысл существования ОБСЕ. "Мы, конечно, будем этому противодействовать, но Запад слишком агрессивно взялся за это дело, уже долгие годы такую линию проводит, по сути дела, уничтожая ОБСЕ, но мы еще посмотрим, как с ней дальше быть", - добавил министр.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, сергей лавров, обсе