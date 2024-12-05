https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543133.html

Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров

Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024

Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров

Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:28

2024-12-05T15:28

2024-12-05T15:43

россия

в мире

сша

украина

владимир путин

сергей лавров

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.Лавров процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию."Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", - подчеркнул министр.Он добавил, что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово."Они не договороспособны", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543482.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, обсе