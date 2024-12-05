https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543133.html
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров
Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:28
2024-12-05T15:28
2024-12-05T15:43
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.Лавров процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию."Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", - подчеркнул министр.Он добавил, что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово."Они не договороспособны", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543482.html
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Россия, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, ОБСЕ
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия не хочет ни на кого нападать