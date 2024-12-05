Рейтинг@Mail.ru
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 05.12.2024 (обновлено: 15:43 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543133.html
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров
Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:28
2024-12-05T15:43
россия
в мире
сша
украина
владимир путин
сергей лавров
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.Лавров процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию."Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", - подчеркнул министр.Он добавил, что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово."Они не договороспособны", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543482.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, обсе
Россия, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, ОБСЕ
Россия не хочет ни на кого нападать, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия не хочет ни на кого нападать

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Россия не хочет ни на кого нападать, это США напали на РФ руками украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
Лавров процитировал президента РФ Владимира Путина, который говорил, что России не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию.
"Они же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", - подчеркнул министр.
Он добавил, что проблема в отношениях России и США заключается в том, что Вашингтон не держит свое слово.
"Они не договороспособны", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Лавров прокомментировал заявления отправить на Украину иностранных военных
Вчера, 15:29
 
РоссияВ миреСШАУкраинаВладимир ПутинСергей ЛавровОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала