https://ria.ru/20241205/lavrov-1987540939.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ - РИА Новости, 05.12.2024
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:22
2024-12-05T15:22
2024-12-05T15:22
обсе
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987516434_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_523b6b6bf900ef76dd7b3d0afa35c9c0.jpg
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
2024-12-05T15:22
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PT18M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, сергей лавров, видео
ОБСЕ, Сергей Лавров
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ.
2024-12-05T15:22
true
PT18M41S
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров ОБСЕ.