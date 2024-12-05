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Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.12.2024
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:13
2024-12-05T15:13
2024-12-05T15:25
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер."Могу подтвердить, что контактов верховного представителя и Сергея Лаврова не будет", - сказала она.Хиппер напомнила, что ЕС в феврале 2022 года ввел санкции против российского министра. Однако представитель ЕК уточнила, что на Лаврова не распространяется запрет на посещение территории Европейского союза.
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987388337.html
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В мире, Мальта, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз, ОБСЕ
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК
Глава дипломатии ЕС Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте