https://ria.ru/20241205/lavrov-1987537330.html

Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК

Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.12.2024

Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:13

2024-12-05T15:13

2024-12-05T15:25

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер."Могу подтвердить, что контактов верховного представителя и Сергея Лаврова не будет", - сказала она.Хиппер напомнила, что ЕС в феврале 2022 года ввел санкции против российского министра. Однако представитель ЕК уточнила, что на Лаврова не распространяется запрет на посещение территории Европейского союза.

https://ria.ru/20241204/zakharova-1987388337.html

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