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Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.12.2024
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15:13 05.12.2024 (обновлено: 15:25 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987537330.html
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.12.2024
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:13
2024-12-05T15:25
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брюссель
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер."Могу подтвердить, что контактов верховного представителя и Сергея Лаврова не будет", - сказала она.Хиппер напомнила, что ЕС в феврале 2022 года ввел санкции против российского министра. Однако представитель ЕК уточнила, что на Лаврова не распространяется запрет на посещение территории Европейского союза.
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в мире, мальта, россия, брюссель, сергей лавров, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, обсе
В мире, Мальта, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз, ОБСЕ
Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте, заявили в ЕК

Глава дипломатии ЕС Каллас не планирует встречаться с Лавровым на Мальте

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мальте на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
"Могу подтвердить, что контактов верховного представителя и Сергея Лаврова не будет", - сказала она.
Хиппер напомнила, что ЕС в феврале 2022 года ввел санкции против российского министра. Однако представитель ЕК уточнила, что на Лаврова не распространяется запрет на посещение территории Европейского союза.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ
4 декабря, 17:51
 
В миреМальтаРоссияБрюссельСергей ЛавровКайя КалласЕврокомиссияЕвросоюзОБСЕ
 
 
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