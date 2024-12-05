https://ria.ru/20241205/lavrov-1987519938.html
Лавров провел встречу с Сийярто
Лавров провел встречу с Сийярто - РИА Новости, 05.12.2024
Лавров провел встречу с Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:29
2024-12-05T14:29
2024-12-05T17:23
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча прошла в закрытом формате. По итогам переговоров МИД РФ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств сверили часы по ряду практических вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по проблематике ОБСЕ, некоторым актуальным вопросам международной повестки дня.Это уже вторая встреча Лаврова и Сийярто за последнюю неделю. Последний раз министры проводили переговоры 2 декабря в Москве. Тогда Сийярто заявил, что прибыл в РФ в рамках венгерской мирной инициативы по Украине.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987505672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, москва, петер сийярто, сергей лавров, обсе
В мире, Россия, Венгрия, Москва, Петер Сийярто, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лавров провел встречу с Сийярто
Лавров на Мальте провел встречу в закрытом формате с главой МИД Венгрии Сийярто