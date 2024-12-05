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В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
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14:17 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html
В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров
В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров
В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:17
2024-12-05T14:17
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казалось бы, именно в нынешних условиях глубоких изменений в расстановке мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства. Но никому в этом зале и в голову не придет использовать ее для этого. Членам НАТО и Евросоюза - потому что своими действиями они забили ОБСЕ на обочину политических процессов. А нам и всем остальным - потому что такая ОБСЕ бессмысленна", - сказал Лавров, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ "В реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Не осталось ни одной сферы где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения", - добавил министр. Он предупредил, что "ОБСЕ существует, пока существует консенсус, пока у каждого государства есть гарантии учета его интересов". "Сейчас ни консенсуса, ни гарантий не осталось", - добавил министр. По словам Лаврова, администрация президента США Джо Байдена двигает инфраструктуру НАТО в АТР, где "создаются военные блоки, причем с ядерной начинкой, наращиваются военные силы с натовским участием в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе, вокруг Корейского полуострова". "Налицо попытка дестабилизировать весь евразийский континент. Нельзя допустить повторения в АТР трагедии многих стран в самых разных регионах, - от Афганистана до Гаити: когда дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html
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в мире, цены на нефть, атр, россия, сша, сергей лавров, джо байден, обсе, нато
В мире, Цены на нефть, АТР, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, ОБСЕ, НАТО
В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров

Лавров: ни в одной сфере ОБСЕ не может быть полезна для решения общих проблем

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Казалось бы, именно в нынешних условиях глубоких изменений в расстановке мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства. Но никому в этом зале и в голову не придет использовать ее для этого. Членам НАТО и Евросоюза - потому что своими действиями они забили ОБСЕ на обочину политических процессов. А нам и всем остальным - потому что такая ОБСЕ бессмысленна", - сказал Лавров, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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"В реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Не осталось ни одной сферы где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения", - добавил министр.
Он предупредил, что "ОБСЕ существует, пока существует консенсус, пока у каждого государства есть гарантии учета его интересов".
"Сейчас ни консенсуса, ни гарантий не осталось", - добавил министр.
По словам Лаврова, администрация президента США Джо Байдена двигает инфраструктуру НАТО в АТР, где "создаются военные блоки, причем с ядерной начинкой, наращиваются военные силы с натовским участием в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе, вокруг Корейского полуострова".
"Налицо попытка дестабилизировать весь евразийский континент. Нельзя допустить повторения в АТР трагедии многих стран в самых разных регионах, - от Афганистана до Гаити: когда дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой", - заключил Лавров.
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30 мая, 08:52
 
В миреЦены на нефтьАТРРоссияСШАСергей ЛавровДжо БайденОБСЕНАТО
 
 
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