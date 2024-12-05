https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров

В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024

В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров

В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:17

2024-12-05T14:17

2024-12-05T14:17

в мире

цены на нефть

атр

россия

сша

сергей лавров

джо байден

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149829/25/1498292565_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dc4495ef7389ab806afc7a7e471436b5.jpg

ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казалось бы, именно в нынешних условиях глубоких изменений в расстановке мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства. Но никому в этом зале и в голову не придет использовать ее для этого. Членам НАТО и Евросоюза - потому что своими действиями они забили ОБСЕ на обочину политических процессов. А нам и всем остальным - потому что такая ОБСЕ бессмысленна", - сказал Лавров, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ "В реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности. Не осталось ни одной сферы где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения", - добавил министр. Он предупредил, что "ОБСЕ существует, пока существует консенсус, пока у каждого государства есть гарантии учета его интересов". "Сейчас ни консенсуса, ни гарантий не осталось", - добавил министр. По словам Лаврова, администрация президента США Джо Байдена двигает инфраструктуру НАТО в АТР, где "создаются военные блоки, причем с ядерной начинкой, наращиваются военные силы с натовским участием в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе, вокруг Корейского полуострова". "Налицо попытка дестабилизировать весь евразийский континент. Нельзя допустить повторения в АТР трагедии многих стран в самых разных регионах, - от Афганистана до Гаити: когда дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20241011/obse-1977507121.html

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html

атр

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, атр, россия, сша, сергей лавров, джо байден, обсе, нато