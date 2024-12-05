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Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу - РИА Новости, 05.12.2024
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11:41 05.12.2024 (обновлено: 11:51 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987486463.html
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу - РИА Новости, 05.12.2024
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:41
2024-12-05T11:51
такер карлсон
россия
сергей лавров
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
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такер карлсон, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Такер Карлсон, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу

Захарова: интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
4 декабря, 15:29
 
Такер КарлсонРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
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