https://ria.ru/20241205/lavrov-1987486463.html
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу - РИА Новости, 05.12.2024
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:41
2024-12-05T11:41
2024-12-05T11:51
такер карлсон
россия
сергей лавров
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987241473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8cea2607363fde3d2b0b3e15c3483ea.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987241473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8134a251c2aca313a90875339c771482.jpg
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
2024-12-05T11:41
true
PT2M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Такер Карлсон, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
Захарова: интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу