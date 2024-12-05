https://ria.ru/20241205/lavrov-1987486463.html

Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу

Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу - РИА Новости, 05.12.2024

Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:41

2024-12-05T11:41

2024-12-05T11:51

такер карлсон

россия

сергей лавров

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html

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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым 2024-12-05T11:41 true PT2M51S

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такер карлсон, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире