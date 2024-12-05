https://ria.ru/20241205/lavrov-1987431564.html

Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИД ОБСЕ

Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИД ОБСЕ - РИА Новости, 05.12.2024

Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИД ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в ежегодном совещании глав МИД стран ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:56

2024-12-05T00:56

2024-12-05T08:32

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ВАЛЛЕТТА (Мальта), 5 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в ежегодном совещании глав МИД стран ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Нынешний визит стал первой поездкой Лаврова в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В прошлом году Лавров посещал Северную Македонию, которая на тот момент была председателем ОБСЕ, а годом ранее Варшава, занимавшая тот же пост, отказала министру в участии в ежегодном совещании ОБСЕ. До этого последним визитом министра в ЕС стала поездка в Женеву 21 января 2022 года, где у него состоялись переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. США и Евросоюз ввели санкции против Лаврова в феврале 2022 года. Также в 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что санкции ЕС не мешают Лаврову и другим политикам принимать участие в важных международных мероприятиях. После визита на Мальту министр отправится в Катар, где примет участие в политологической конференции. По данным турецких СМИ, в пятницу в Дохе может состояться министерская встреча стран-гарантов "астанинской тройки" (России, Турции и Ирана) по ситуации в Сирии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в "астанинском формате" прорабатывается.

https://ria.ru/20241204/zaharova-1987398493.html

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987272753.html

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Прибытие Лаврова на Мальту для участия в совещании глав МИД стран ОБСЕ Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в ежегодном совещании глав МИД стран ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Нынешний визит стал первой поездкой Лаврова в страну ЕС с начала спецоперации. 2024-12-05T00:56 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, энтони блинкен, петер стано, евросоюз, обсе, мальта