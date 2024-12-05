Рейтинг@Mail.ru
Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/kuzbass-1987466576.html
Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику
Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику - РИА Новости, 05.12.2024
Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику
Мальчику из Кузбасса, лицо которого изуродовал отчим, планируется сделать пластическую операцию в Москве, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:16
2024-12-05T10:16
происшествия
россия
кемерово
мария львова-белова
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986397562_0:0:1870:1052_1920x0_80_0_0_0b73564f70d0bd6f11f14041474f6f73.jpg
КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Мальчику из Кузбасса, лицо которого изуродовал отчим, планируется сделать пластическую операцию в Москве, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства. "Я сегодня еду к нему (ребенку – ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, – это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии", – заявила Львова- Белова. В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. Отчим арестован, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), она тоже арестована. Мальчик был изъят из семьи, его госпитализировали, а после того, как врачи провели операцию и удостоверились, что его жизни ничто не угрожает, ребенка перевезли в Кемерово в детскую областную клиническую больницу. Его там навестил губернатор Илья Середюк, отметивший, что сейчас основная задача — стабилизировать состояние мальчика, а "на следующем этапе подключатся пластические хирурги".
https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983487935.html
https://ria.ru/20241205/semi-1987442758.html
россия
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986397562_147:0:1550:1052_1920x0_80_0_0_b391b3388badc2f99251028909a0fc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемерово, мария львова-белова, илья середюк
Происшествия, Россия, Кемерово, Мария Львова-Белова, Илья Середюк
Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику

Львова-Белова: изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramОтчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Мальчику из Кузбасса, лицо которого изуродовал отчим, планируется сделать пластическую операцию в Москве, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства.
"Я сегодня еду к нему (ребенку – ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, – это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии", – заявила Львова- Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о планах по профилактике социального сиротства
13 ноября, 12:31
В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок.
Отчим арестован, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), она тоже арестована.
Мальчик был изъят из семьи, его госпитализировали, а после того, как врачи провели операцию и удостоверились, что его жизни ничто не угрожает, ребенка перевезли в Кемерово в детскую областную клиническую больницу. Его там навестил губернатор Илья Середюк, отметивший, что сейчас основная задача — стабилизировать состояние мальчика, а "на следующем этапе подключатся пластические хирурги".
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Львова-Белова рассказала о планах по воссоединению детей с семьями
Вчера, 05:21
 
ПроисшествияРоссияКемеровоМария Львова-БеловаИлья Середюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала