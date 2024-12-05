Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику
Львова-Белова: изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластику
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramОтчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца
Отчима, издевавшийся над 12-летним пасынком в Кемеровской области, арестован на 2 месяца. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Мальчику из Кузбасса, лицо которого изуродовал отчим, планируется сделать пластическую операцию в Москве, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам в кулуарах окружного форума по профилактике социального сиротства.
"Я сегодня еду к нему (ребенку – ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, – это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии", – заявила Львова- Белова.
В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок.
Отчим арестован, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), она тоже арестована.
Мальчик был изъят из семьи, его госпитализировали, а после того, как врачи провели операцию и удостоверились, что его жизни ничто не угрожает, ребенка перевезли в Кемерово в детскую областную клиническую больницу. Его там навестил губернатор Илья Середюк, отметивший, что сейчас основная задача — стабилизировать состояние мальчика, а "на следующем этапе подключатся пластические хирурги".